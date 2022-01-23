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В Петербурге новый ковидный рекорд — более 9,5 тысяч заболевших за сутки

За минувшие сутки в России официально зарегистрировано 63 205 новых случаев коронавируса. В Петербурге новый рекорд — более 9,5 тысяч вновь заболевших.

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По данным федерального штаба по борьбе с COVID-19 от 23 января, общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране достигло 11 108 191. Петербург вновь на втором месте по количеству заболевших за сутки — в городе выявлено 9 535 новых случаев инфекции.

Умерло от коронавируса в России в общей сложности 326 112 человека (за сутки — 679). В Петербурге летальные показатели следующие: 29 416 и 65 соответственно.

Подробнее о пятой волне коронавируса в РФ, связанной с распространением штамма «омикрон», читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (39)

52525252
ура
michailPotapov
Зеленые трупы опять морги заполонили?
LanaKo
И какой день на радио крутят рекламу «Теннисный турнир Lady’sTrophy”: пора на теннис! Самое время)
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