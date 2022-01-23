В Петербурге новый ковидный рекорд — более 9,5 тысяч заболевших за сутки

По данным федерального штаба по борьбе с COVID-19 от 23 января, общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране достигло 11 108 191. Петербург вновь на втором месте по количеству заболевших за сутки — в городе выявлено 9 535 новых случаев инфекции.



Умерло от коронавируса в России в общей сложности 326 112 человека (за сутки — 679). В Петербурге летальные показатели следующие: 29 416 и 65 соответственно.



Подробнее о пятой волне коронавируса в РФ, связанной с распространением штамма «омикрон», читайте в материале «Фонтанки».

