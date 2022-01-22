На юго-западе Петербурга отключено электричество, жители посылают сигнал SOS из темноты

Как минимум один квартал в Кировском районе Петербурга остался без электроэнергии вечером 22 января. В редакцию «Фонтанки» поступили несколько сообщений от тех, кто сидит без света в выходной.



«В Кировском районе как минимум 7 домов уже полчаса как без света. Квартал у перекрестка улицы Подводника Кузьмина и бульвара Новаторов», — пишет Валерий.

Другой местный житель, Дмитрий, пишет об обесточенных школе № 248, детском саде № 23 и нескольких домах рядом.

«По указанному Вами адресу отключение электроэнергии обусловлено технологическим нарушением на оборудовании 6 кВ. Бригада компании была направлена на место сразу после получения информации об отключении, уже ведутся восстановительные работы. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», — прокомментировали в «Россети Ленэнерго».

