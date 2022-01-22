«Только в самых смелых мечтах». Союз улицы Рубинштейна поблагодарил Смольный и полицию за ночной рейд

«Такая серьезная реакция на призывы Коновалова (неформальный лидер QR-сопротивления) к нарушению законодательства ещё вчера была только в самых смелых мечтах представителей ресторанной индустрии Санкт-Петербурга, поэтому хочется без позерства поблагодарить городские власти и силовые структуры за первый вклад в наведение порядка и защиту честных предпринимателей, — заявил Жуков «Фонтанке» 22 января. — Надеемся, что это начало большой структурной работы».
Под работой он подразумевает действия надзорных органов в отношении заведений, которые пользуются услугами Александра Коновалова и, по словам Жукова, допускают и другие нарушения. Жуков считает, что лидер протеста не борется за права бизнеса, а «хочет своими провокационными действиями и оскорблениями губернатора столкнуть лбами всю отрасль с ИОГВ, чтобы послаблений ограничений не было ни на час и, соответственно, его незаконная деятельность продолжила купаться в сверхприбыли. Любой пересмотр ограничений в сторону смягчения коммерчески невыгоден тем, кто нарушает закон».
На 26 января назначено заседание оперштаба правительства, на который Экспертный совет при губернаторе вынес предложение о расширении часов работы до 02:00 и возможном пересмотре системы QR-кодов для предприятий, которые обеспечат 90% сотрудников кодами о вакцинации.
«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как полиция, СОБР и представители Смольного в ночь на 22 января провели оперативные мероприятия по 20 адресам в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Мишенью стали участники так называемого QR-сопротивления в общепите, которые отказываются спрашивать своих посетителей о прохождении вакцинации от коронавируса. Подробнее о том, как готовилась эта масштабная операция, читайте в материале «Фонтанки».