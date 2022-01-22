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«Только в самых смелых мечтах». Союз улицы Рубинштейна поблагодарил Смольный и полицию за ночной рейд

Глава Союза улицы Рубинштейна и представитель Санкт-Петербургского отделения ФРиО Максим Жуков крайне позитивно оценил ночные мероприятия полиции и чиновников в отношении участников QR-сопротивления. Он считает, что именно этот протест откладывает смягчение ограничений для общепита.

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«Такая серьезная реакция на призывы Коновалова (неформальный лидер QR-сопротивления) к нарушению законодательства ещё вчера была только в самых смелых мечтах представителей ресторанной индустрии Санкт-Петербурга, поэтому хочется без позерства поблагодарить городские власти и силовые структуры за первый вклад в наведение порядка и защиту честных предпринимателей, — заявил Жуков «Фонтанке» 22 января. — Надеемся, что это начало большой структурной работы».

Под работой он подразумевает действия надзорных органов в отношении заведений, которые пользуются услугами Александра Коновалова и, по словам Жукова, допускают и другие нарушения. Жуков считает, что лидер протеста не борется за права бизнеса, а «хочет своими провокационными действиями и оскорблениями губернатора столкнуть лбами всю отрасль с ИОГВ, чтобы послаблений ограничений не было ни на час и, соответственно, его незаконная деятельность продолжила купаться в сверхприбыли. Любой пересмотр ограничений в сторону смягчения коммерчески невыгоден тем, кто нарушает закон».

На 26 января назначено заседание оперштаба правительства, на который Экспертный совет при губернаторе вынес предложение о расширении часов работы до 02:00 и возможном пересмотре системы QR-кодов для предприятий, которые обеспечат 90% сотрудников кодами о вакцинации.

«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как полиция, СОБР и представители Смольного в ночь на 22 января провели оперативные мероприятия по 20 адресам в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Мишенью стали участники так называемого QR-сопротивления в общепите, которые отказываются спрашивать своих посетителей о прохождении вакцинации от коронавируса. Подробнее о том, как готовилась эта масштабная операция, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (15)

Piter Russo
Смешные какие, можно подумать состоящие в союзе полностью соблюдают законодательство...
Больше поверю что конкурент конкуренту готов бизнес утопить руками силовиков, чем кто либо из них заботиться о потребителях..
Slava_Rossii
Очередной властный лизун.
SNOW
Склонность к стукачеству и пресмыкательству перед любой властью в большинстве сограждан заложена генетически, будь ты бюджетник или вольный предприниматель.
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