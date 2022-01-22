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Полиция нашла второго подозреваемого в нападении на водителя автобуса в Петербурге

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Полиция задержала второго участника нападения на водителя автобуса № 31 в Петербурге. Мужчина, как и его товарищ, имеет богатое криминальное прошлое и с августа находится под подпиской. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 января.

30-летний подозреваемый попался в руки оперативников у дома 35 по Пражской улице. Жителя Мурманской области после допроса отпустили под подписку. Примечательно, что он уже находился под ней с августа прошлого года. Мужчине вменяют хранение наркотиков. В 2019 году он осуждался за кражу. Тогда же в отношении него было прекращено дело об угрозе убийством — стороны помирились. В 2020-м были два эпизода с незаконным приобретением оружия, затем наркотики. Его ранее задержанный друг осуждался за грабеж и кражу. Освободился он год назад.

Водителя автобуса на Софийской избили поздним вечером 18 января. 49-летнему сотруднику ПАТ понадобилась медицинская помощь. Конфликт попал на видео.

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