Сам себе дворник. «Фонтанка» подсчитала стоимость коммунального самоуправства петербуржцев

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







«Фонтанка» уже рассказывала о людях, которые, не дождавшись реакции коммунальщиков, убирают лёд и посыпают песком скользкие тротуары. В последнее время энтузиастов становится все больше. На днях мы познакомили читателей с сотрудником ТСЖ Виталием, сапожником из ТЦ на станции «Международная» и 72-летней жительницей Камской улицы. Уверены, что они не последние — зима либо не приходит в Петербург, либо приходит надолго. Рассказываем, во сколько горожанам обойдется «набор дворника».

Основную часть товаров можно купить в строймагазинах, отличаются только цены и ассортимент. Например, в «Леруа Мерлен» противогололедная соль продается по цене от 15 до 60 рублей за кг, песок стоит от 2,8 рублей за кг, смесь песка с гравием для сравнения — 5,4 рублей за кг. В «Максидоме» лопаты с черенками стоят от 200 до 3795 рублей, ломы — от 300 до 2000 рублей. Выбор везде большой.



«Ассортимент в категории насчитывает почти 1,5 тысячи наименований. Из-за обильных снегопадов этой зимой у петербуржцев возник повышенный интерес к онлайн-заказам с доставкой, в том числе лопат, бытовых ледорубов и противогололедных реагентов. Пик спроса на все товары категории приходится на вторую неделю декабря, когда регион накрыли снегопады», — сообщили «Фонтанке» в Ozon.

Как рассказали в пресс-службе интернет-магазина, штучные продажи лопат для снега в Петербурге выросли в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 11 раз. Также этой зимой жители города купили более чем в 7 раз больше снегоуборочных машин, в 8–9 раз больше кошек на обувь (металлические приспособления, которые крепятся на подошву и уменьшают скольжение — Прим.ред.), в 9 раз больше бытовых ледорубов в декабре и уже в 5 раз больше — за неполный январь. Реагенты, похоже, не самый популярный у петербуржцев способ борьбы с гололедом, но и их продажи выросли в декабре в 3 раза, в январе — в 2. Лопаты в среднем стоят 1200 рублей (-20% год к году), кошки — 630 рублей (-20%), реагенты — 1300 рублей.



В AliExpress рассказали, что в декабре-январе спрос петербуржцев в категориях зимних инструментов от локальных продавцов вырос в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в категориях с противогололедными реагентами — в 2 раза. «Минеральный противоледный реагент обойдется на AliExpress в 456 рублей, противоскользящие накладки на обувь с шипами — около 250 рублей, лопата для уборки снега — в районе 800 рублей, строительный лом — около 500 рублей», — проиллюстрировали в пресс-службе порядок цен.

Грубо говоря, весь «набор дворника» будет стоить 1500–3000 рублей, но ведь все покупать не обязательно. Песок — самое дешевое оружие в коммунальной борьбе. Кошки тоже относительно недорогие, реагенты — дороже, у них разные свойства и составы. Самый серьезный товар — это лопата, но она и в хозяйстве пригодится.

Что касается противогололедных средств, ретейлеры предлагают на выбор техническую (или как ее еще называют «дорожную») соль и противогололедные реагенты. В одном из профильных магазинов покупателю из «Фонтанки» пояснили, что различие между ними в силе и скорости растапливания снега. Реагенты якобы справляются с этой задачей быстрее и работают при более низких температурах. К тому же, некоторые из них помечены как «экологичные». То есть производитель ручается, что они, например, не повредят лапы животных.



При этом предприятия, обслуживающие городские дороги, как следует из названий госконтрактов, закупают именно техническую соль. «Фонтанка» уточнила у комитета по благоустройству, на какие характеристики стоит обратить внимание.

«Соль, которую используют дорожные предприятия, чистая природная. NaCl. Добывается в карьерах. Для того, чтобы сравнить ее с тем, что продается в магазинах, нам нужно иметь представление, с чем мы имеем дело. Знать состав. Если жители также будут закупать для борьбы со скользкостью NaCl в максимально крупных гранулах, при разумном использовании это не нанесет вреда экологии и будет иметь противогололедный эффект», — ответили в ведомстве.

При этом с ломами и лопатами стоит быть поаккуратнее, предупреждают чиновники: «Комитет по благоустройству всегда приветствовал желание граждан поучаствовать в жизни города, сделать его чище, лучше, красивее. Регулярно комитет устраивает субботники, организует совместные посадки цветов, кустов, деревьев. Если у граждан возникает желание немного прибраться в своем районе, мы также не можем не приветствовать такой благородный порыв. Однако ни комитет, ни наши дорожные предприятия не выдают ломы и лопаты для жителей, чтобы они кололи лед на тротуаре. Тротуар и дороги — специальные территории, для работы на которых должен быть допуск. Работы на этих территориях проводятся с соблюдением определенных мер безопасности. Кроме того, скалывать лед с дорог — это тоже непростая процедура. Необходимо разрушить лед, не повредив при этом дорожное покрытие (асфальт, плитку, бордюрный камень и т.д.)», — отмечают в комблаге.



«Если жители хотят принять участие в уборке, то жилкомсервисы Красногвардейского, Калининского, Фрунзенского районов реализуют направление дворник-шеринг. При таком трудоустройстве обязательно проведут инструктаж и обеспечат необходимым инвентарем», — предлагают альтернативу в жилкоме.

Ценой доброго дела может оказаться административное наказание, даже если речь идет о безобидном посыпании тротуара песком, как делали жители Коломны, написал «Фонтанке» в соцсетях адвокат Филипп Покровский. Он провел аналогию с ситуациями, когда жители самостоятельно заделывают ямы на дорогах, а потом получают за это штрафы.

Адвокат Александра Гудименко с коллегой в корне не согласна. Она считает некорректным пример с Коломной. «Никакой ответственности за то, что мы посыпаем дорожки песком, быть в принципе не может. И ни о каком самоуправстве здесь не может быть речи. Мне кажется, что нельзя в один пример смешивать и дороги, и ямы, и междворовые территории. Это абсолютно разные вещи», — сказала юрист.



По ее оценке, нарушение могло бы иметь место, если бы кто-то из жителей нанял спецтехнику для посыпания песком дворов и дорог, но ни одна компания на это не согласится — знает, что незаконно и нужен госконтракт. В скалывании льда с каких-либо покрытий эксперт тоже не увидела состава преступления. Если бы жители ломали не лед, а плитку — это другое дело. Ведомства среагируют, если наносится вред их объектам. А так, убрать с прохода мусор или огромную сосульку не возбраняется.

«Когда мы говорим о правах и обязанностях собственника, самое главное, чтобы мы ни в коем образом их не нарушали и не осуществляли функцию по владению. Здесь же речь идет о том, что человек себе обеспечивает право прохода или проезда, причем безопасного», — объясняет логику Гудименко.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

