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В Петербурге планируют вакцинировать детей от COVID-19 прямо в школах. «Спутник М» приедет к концу недели

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Вакцинация школьников от коронавируса пока будет организована в детских поликлиниках, но в будущем планируется проводить её в медицинских кабинетах самих учебных заведений, рассказал глава комздрава Дмитрий Лисовец. К концу недели в Петербурге ждут первую партию специального «Спутника М» — 3 000 доз.

«Мы ждем, что буквально в воскресенье придет партия этой вакцины. Она невелика — меньше 3000 доз, поэтому пока вакцинация будет организована в детских поликлиниках, — сообщил 21 января на пресс-конференции в ТАСС Лисовец. — В последующем, когда величина партий будет возрастать, тогда в наших школах будут оборудованы соответствующие кабинеты и можно будет организовать эту вакцинацию и в школах».

Он напомнил, что вакцинация будет проводиться только после получения письменного информированного согласия от родителей. Но если ребенок достиг 15-летнего возраста, то он будет вправе самостоятельно принимать решение, подписав добровольное согласие.

Как и чем будут вакцинировать детей в Петербурге — читайте в обзоре «Фонтанки».

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Комментарии (12)

266097915
Это спецом делается, чтобы пока родителей рядом нет, побольше уколоть
Leo.S
Пусть себе колят жижу по два раза на дню.
Gosha_spb
В сад. Никаких уколов зелья моему ребенку.
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