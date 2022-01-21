В Петербурге планируют вакцинировать детей от COVID-19 прямо в школах. «Спутник М» приедет к концу недели

Вакцинация школьников от коронавируса пока будет организована в детских поликлиниках, но в будущем планируется проводить её в медицинских кабинетах самих учебных заведений, рассказал глава комздрава Дмитрий Лисовец. К концу недели в Петербурге ждут первую партию специального «Спутника М» — 3 000 доз.



«Мы ждем, что буквально в воскресенье придет партия этой вакцины. Она невелика — меньше 3000 доз, поэтому пока вакцинация будет организована в детских поликлиниках, — сообщил 21 января на пресс-конференции в ТАСС Лисовец. — В последующем, когда величина партий будет возрастать, тогда в наших школах будут оборудованы соответствующие кабинеты и можно будет организовать эту вакцинацию и в школах».

