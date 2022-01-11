В Смольном рассказали, как будет проходить вакцинация детей от COVID-19 в Петербурге

Родителям школьников, которых будут вакцинировать от коронавируса, предстоит дать на это разрешение. Бланки информированного согласия уже начали раздавать в некоторых регионах России. В Петербурге, как стало известно «Фонтанке», без этого тоже не обойдутся.
Как сообщили «Фонтанке» 11 января в комитете по здравоохранению Петербурга, вакцинировать школьников от COVID-19 будут не в учебных учреждениях и торговых центрах, а в поликлиниках.
Родители перед вакцинацией ребенка должны будут дать на это согласие. Анкеты будут раздавать медсестры.
«Поликлиника, которая обслуживает по договору школу, все это будет организовывать. Учителя в этом не будут принимать никакого участия», — уточнили в комитете по образованию.
Подробнее о вакцинации подростков «Фонтанке» в комитете по здравоохранению обещали рассказать позднее.
Как писала «Фонтанка», вакцинация школьников от коронавируса в Петербурге может начаться через неделю. Всего около 240 тысяч петербургских детей в возрасте 12–17 лет могут быть привиты только что зарегистрированным препаратом «Спутник М» уже в ближайшие месяцы.