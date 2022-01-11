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В Смольном рассказали, как будет проходить вакцинация детей от COVID-19 в Петербурге

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Родителям школьников, которых будут вакцинировать от коронавируса, предстоит дать на это разрешение. Бланки информированного согласия уже начали раздавать в некоторых регионах России. В Петербурге, как стало известно «Фонтанке», без этого тоже не обойдутся.

Как сообщили «Фонтанке» 11 января в комитете по здравоохранению Петербурга, вакцинировать школьников от COVID-19 будут не в учебных учреждениях и торговых центрах, а в поликлиниках.

Родители перед вакцинацией ребенка должны будут дать на это согласие. Анкеты будут раздавать медсестры.

«Поликлиника, которая обслуживает по договору школу, все это будет организовывать. Учителя в этом не будут принимать никакого участия», — уточнили в комитете по образованию.

Подробнее о вакцинации подростков «Фонтанке» в комитете по здравоохранению обещали рассказать позднее.

Как писала «Фонтанка», вакцинация школьников от коронавируса в Петербурге может начаться через неделю. Всего около 240 тысяч петербургских детей в возрасте 12–17 лет могут быть привиты только что зарегистрированным препаратом «Спутник М» уже в ближайшие месяцы.

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Комментарии (4)

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Неужели люди полагают, что заработав деньги на здоровье или жизни других они и их потомство будут жить долго и счастливо? Совершенно напрасно тешут себя такими надеждами, бедолаги...
VKuser2851963
с моими никак не будет проходить
тов
Всем, кто персонально будет заниматься инъекциями детям - имеет смысл задуматься что когда начнутся побочные явления, то родители придут лично к вам.

Если именно их ребенок умрет от сердечного приступа - родители растерзают вас на части прямо на вашем рабочем месте.

Почитайте про сердечные осложнения вакцинации и задумайтесь, что сделают с вами родители.
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