Комздрав не видит оснований отменять QR-коды в Петербурге и готов поддержать новые ограничения

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил «Фонтанке», что не видит оснований отменять QR-коды в Петербурге и готов поддержать дополнительные ограничения.



«Я лично, как председатель комитета по здравоохранению, не вижу оснований для того, чтобы в Петербурге отменять QR-коды. Но решения, естественно, принимаются на более высоком уровне. Поэтому они могут быть приняты и противоположные», — рассказал Лисовец 21 января на пресс-конференции в ТАСС.



По его словам, он будет поддерживать любые мероприятия, которые приведут к уменьшению числа заболевших и помогут оказать помощь всем нуждающимся.

