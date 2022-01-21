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Комздрав не видит оснований отменять QR-коды в Петербурге и готов поддержать новые ограничения

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Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил «Фонтанке», что не видит оснований отменять QR-коды в Петербурге и готов поддержать дополнительные ограничения.

«Я лично, как председатель комитета по здравоохранению, не вижу оснований для того, чтобы в Петербурге отменять QR-коды. Но решения, естественно, принимаются на более высоком уровне. Поэтому они могут быть приняты и противоположные», — рассказал Лисовец 21 января на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, он будет поддерживать любые мероприятия, которые приведут к уменьшению числа заболевших и помогут оказать помощь всем нуждающимся.

«Если необходимо будет ограничить проведение массовых мероприятий, если потребуется перевести на дистанционную форму те или иные образовательные организации, и это позволит снизить заболеваемость, то я буду, естественно, ратовать и за это», — резюмировал чиновник.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге 30% тестов на коронавирус — положительные. А число заболевших в сутки может вскоре дойти до 10 000 человек.

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Комментарии (9)

266222955
Уверен, что себе и родным жижу не колол. Просто сделал себе и им бумаги.
QR - код ! Это не про здоровье. Как и маски, просто унижение людей и порождение злобы и ненависти.
Ushat Pomoev
"Готов поддеживать любые мероприятия..." Есть конструктивное предложение: вместо унизительных ку-ку кодов - ввести обязательное осенение себя крестным знамением. Толку от него будет точно больше, чем от кодов, - особенно, если РПЦ поможет с научно-практическим обоснованием..
VKuser199962806
Лисовцы, бегловцы, мишустинцы.... Какую ораву безмозглых дармоедов мы кормим
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