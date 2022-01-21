Комздрав не видит оснований отменять QR-коды в Петербурге и готов поддержать новые ограничения

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил «Фонтанке», что не видит оснований отменять QR-коды в Петербурге и готов поддержать дополнительные ограничения.
«Я лично, как председатель комитета по здравоохранению, не вижу оснований для того, чтобы в Петербурге отменять QR-коды. Но решения, естественно, принимаются на более высоком уровне. Поэтому они могут быть приняты и противоположные», — рассказал Лисовец 21 января на пресс-конференции в ТАСС.
По его словам, он будет поддерживать любые мероприятия, которые приведут к уменьшению числа заболевших и помогут оказать помощь всем нуждающимся.
«Если необходимо будет ограничить проведение массовых мероприятий, если потребуется перевести на дистанционную форму те или иные образовательные организации, и это позволит снизить заболеваемость, то я буду, естественно, ратовать и за это», — резюмировал чиновник.
Как писала «Фонтанка», в Петербурге 30% тестов на коронавирус — положительные. А число заболевших в сутки может вскоре дойти до 10 000 человек.