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В Петербурге 30% тестов на коронавирус стали положительными

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Доля положительных тестов на коронавирус значительно выросла в Петербурге, заявил 21 января глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Выросла доля положительных тестов. Сегодня наутро она составляла 30%. Еще десять дней доля таких тестов была около 13%. Рост числа тестирований, рост положительной доли приводит к увеличению выявления пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — рассказал Лисовец на пресс-конференции в ТАСС.

Как писала «Фонтанка», власти Петербурга ждут в ближайшее время новый рекорд — 10 000 заболевших коронавирусом в сутки.

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Комментарии (4)

Danik
Какая работа!!!
Все стали инфекционистами поголовно!
Беглов про взлёт, этот про проценты.
Кто городом занимается???
Елень
Если ждут, значит будут. Из всех знакомых заболели пока только вакцинированные 7 человек, ой вру, 1 с медотводом настоящим по здоровью. Какой у них штамм не известно, не сообщали.
266385225
Скоро тесты все будут положительные и таким образом выйдем на плато.
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