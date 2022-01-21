В Петербурге 30% тестов на коронавирус стали положительными

Доля положительных тестов на коронавирус значительно выросла в Петербурге, заявил 21 января глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



«Выросла доля положительных тестов. Сегодня наутро она составляла 30%. Еще десять дней доля таких тестов была около 13%. Рост числа тестирований, рост положительной доли приводит к увеличению выявления пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — рассказал Лисовец на пресс-конференции в ТАСС.



Как писала «Фонтанка», власти Петербурга ждут в ближайшее время новый рекорд — 10 000 заболевших коронавирусом в сутки.

