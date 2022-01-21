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В Artik & Asti пришла новая солистка — поклонники обсуждают первую песню

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Певица Севиль Велиева заменит Анну Дзюбу в популярной поп-группе Artik & Asti. Объявление об этом появилось в аккаунте коллектива 21 января.

Крымчанка Сесиль Велиева — непрофессиональная певица, участница множества творческих конкурсов. Как пишет «Обозреватель», она в 18 лет приняла участие в шоу «Голос МакДоналдс» и, победив в национальном этапе, представляла Украину в Орландо. После нескольких украинских шоу девушка приняла участие в третьем сезоне «Голоса» и попала в команду Леонида Агутина.

Представив новую солистку, группа сразу презентовала совместную композицию «Гармония». Поклонники в комментариях отметили, что тембр голоса новой солистки очень похож на тембр прежней.

О том, что коллектив Artik & Asti, известный хитом «Под грустный дэнс» распался, стало известно в начале ноября 2021 года. Артем Умрихин, выступающий под псевдонимом Артик, обвинил Анну в том, что она недостаточно времени посвящала творчеству. «…кто-то и в правду, как и было сказано на пресс-конференции, просто приезжал, записывал за «15 минут» и убегал по своим делам», — писал он в своем блоге.

В середине января бывшая солистка группы Анна Дзюба представила в сети дебютную сольную композицию «Феникс».

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Комментарии (3)

Александр Н
Дзюба? Она имеет отношение к футболу или просто совпадение ? :)
SKPTM
известная группа, да?
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