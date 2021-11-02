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Дуэт Artik & Asti распался. Солистка Анна Дзюба покидает музыкальный коллектив

Дуэт Artik & Asti лишился солистки

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Солистка Artik & Asti Анна Дзюба уходит из коллектива. Об этом 2 ноября пишет «Афиша Daily» со ссылкой на представителя музыкальной компании Self Made Music, которую возглавляет солист и продюсер дуэта Артем Умрихин.

Умрихин заявил, что группа продолжит деятельность, но уже в обновленном составе. В

Self Made Music выразили благодарность Дзюбе за долголетнее и продуктивное сотрудничество. Причина ухода солистки не раскрывается.

Украинский дуэт Artik & Asti впервые заявил о себе в 2010 году. Умрихин предложил Дзюбе вместе поработать после того, как услышал её запись в Сети. За 10 лет коллектив выпустил четыре студийных альбома. Artik & Asti получали «Золотые граммофоны», премии VK Music Awards, премии каналов RU.TV и «Муз-ТВ». По итогам 2020 года коллектив попал в топы по прослушиваниям на большинстве популярных в России стрим-сервисов.

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Комментарии (2)

Не та Дзюба, и не с того коллектива уходит. К сожалению.
266518563
Тяжело ей будет без группы, я уверен что сильно не выйдет у неё.
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