Дуэт Artik & Asti распался. Солистка Анна Дзюба покидает музыкальный коллектив

Солистка Artik & Asti Анна Дзюба уходит из коллектива. Об этом 2 ноября пишет «Афиша Daily» со ссылкой на представителя музыкальной компании Self Made Music, которую возглавляет солист и продюсер дуэта Артем Умрихин.

Asti уходит от Artik. Группа продолжит деятельность, но уже в новом составе. Почему дуэт распался, не уточняется. https://t.co/mYKx89RTWP

Умрихин заявил, что группа продолжит деятельность, но уже в обновленном составе. В



Self Made Music выразили благодарность Дзюбе за долголетнее и продуктивное сотрудничество. Причина ухода солистки не раскрывается.



Украинский дуэт Artik & Asti впервые заявил о себе в 2010 году. Умрихин предложил Дзюбе вместе поработать после того, как услышал её запись в Сети. За 10 лет коллектив выпустил четыре студийных альбома. Artik & Asti получали «Золотые граммофоны», премии VK Music Awards, премии каналов RU.TV и «Муз-ТВ». По итогам 2020 года коллектив попал в топы по прослушиваниям на большинстве популярных в России стрим-сервисов.

