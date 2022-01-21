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Путин: Пенсии военных нужно проиндексировать на 8,6%

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Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6%. Об этом он заявил 21 января на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

«Как я уже сказал, мы приняли решение в отношении гражданских пенсионеров: с 1 января [пенсии] должны вырасти на 8,6 процента, то есть выше инфляции за прошлый год. Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц», – сказал глава государства.

Он пояснил, что речь идет о вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генпрокуратуры, Следственного комитета и других структур. «В целом это порядка двух миллионов 600 тысяч человек», – добавил Путин.

Накануне Госдума в третьем чтении приняла поправки об индексации пенсий по старости на 8,6 процента с 1 января 2022 года. Такое поручение ранее дал Владимир Путин. По словам вице-спикера Госдумы Александра Жукова, средний размер пенсии составит 18 984 рубля. В Минфине оценили дополнительные затраты в 173 млрд рублей из бюджета.

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Комментарии (3)

mikkola2008
Ну да, в 40 лет на пенсию выходят. Им еще и индексацию. Почему шахтер должен работать до гробовой доски, а военные буквально чуть чуть?
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