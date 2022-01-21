Путин: Пенсии военных нужно проиндексировать на 8,6%

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6%. Об этом он заявил 21 января на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.



«Как я уже сказал, мы приняли решение в отношении гражданских пенсионеров: с 1 января [пенсии] должны вырасти на 8,6 процента, то есть выше инфляции за прошлый год. Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц», – сказал глава государства.

