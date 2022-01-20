Госдума приняла поправку об индексации пенсий по старости на 8,6 процента

Пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 8,6 процента с 1 января 2022 года. Поправки в третьем чтении приняла Госдума 20 января.



Проиндексировать пенсии правительству поручил президент России Владимир Путин, что было оформлено в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. По словам вице-спикера Госдумы Александра Жукова, средний размер пенсии по старости составит 18 984 рубля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что необходимые средства для индексации есть в бюджете, а принятая норма будет иметь обратную силу, чтобы заработать с первого числа этого года.

