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Госдума приняла поправку об индексации пенсий по старости на 8,6 процента

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Пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 8,6 процента с 1 января 2022 года. Поправки в третьем чтении приняла Госдума 20 января.

Проиндексировать пенсии правительству поручил президент России Владимир Путин, что было оформлено в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. По словам вице-спикера Госдумы Александра Жукова, средний размер пенсии по старости составит 18 984 рубля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что необходимые средства для индексации есть в бюджете, а принятая норма будет иметь обратную силу, чтобы заработать с первого числа этого года.

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Комментарии (1)

Danik
Цинизм инопланетян не знает границ!
Сами они сколько себе пенсию положили? А зарплату?
Ворье во власти смахнула крошки народу.
Нормальная пенсия должна быть тыр 50-60.
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