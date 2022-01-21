В Петербурге госпитализируют уже под 500 человек в сутки, а по домам болеют еще 36 тысяч

За минувшие сутки в стационары Петербурга доставили 479 человек, следует из эпидемиологической справки Смольного от 21 января. Больше было только в ноябре прошлого года. Всего в больницах — 5 643 пациента. Из них 590 — в реанимации, 345 подключены к ИВЛ, 154 — во временном госпитале в «Ленэкспо», а 427 — в пансионате «Заря».



Еще 36 789 человек находятся на амбулаторном лечении. 3 684 — на карантине, а 26 — в обсервации в пансионате «Балтиец».



Как писала «Фонтанка», в Петербурге 21 января был зафиксирован рекорд заболеваемости за все время пандемии. Роспотребнадзор из-за «омикрона» запретил плановую медпомощь и профосмотры в городе на Неве.

