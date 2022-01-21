Фламинго Гриша, непонятно как оказавшийся в суровой России, отъелся личинками и переехал в зоопарк

Из Якутии в Красноярский край отправился розовый фламинго, которого осенью нашли на Чаяндинском месторождении. Он нормально перенёс авиаперелёт (находился в специальной коробке с отверстиями), неудобств пассажирам не доставил и теперь будет жить в зоопарке «Роев ручей», где уже есть 11 розовых фламинго.

«Сейчас новичок находится в карантинной зоне и будет постепенно привыкать к новым условиям проживания. Через месяц он переедет в общий павильон к своим сородичам», — сообщила 21 января Дирекция биологических ресурсов, ООПТ и природных парков Якутии.

Птицу с обморожениями нашли в ноябре 2021 года на Чаяндинском месторождении в Ленске, назвали Гришей и передали на передержку в природном парке «Живые алмазы Якутии». «Такая редкая птица у нас гостит впервые. Все время, что Гриша у нас жил, питался хорошо, аппетит есть всегда. Содержали мы его в тепле и уюте. Питается фламинго очень разнообразно: это и гамарус, и рыбный фарш, и мясной фарш. Полюбившиеся ему личинки найти было сложно в магазинах Мирного, да и Якутска, поэтому специально заказывали через Интернет», — рассказала госинспектор природного парка София Софроновна. Перед вылетом Гришу осмотрели ветеринары, анализы подтвердили, что он здоров и готов к полёту.



В ноябре «Фонтанка» писала, что нефтяники на ямальском месторождении спасли замерзающего фламинго. За последние годы розовые фламинго несколько раз залетали в северные районы России. В 2019 году коневоды нашли в Нюрбинском районе Якутии птенца фламинго и передали его в республиканский зоопарк «Орто Дойду».

