«Мы подписались в 2019 году». Издание Republic* могли признать иноагентом из-за подписки финского консульства в Петербурге

В доказательство своих слов он выложил документы, из которых следует, что платную подписку оформили посольства Швейцарии, Казахстана, Франции и Литвы. Среди доноров было и петербургское Генеральное консульство Финляндии.

«Теперь мы знаем, за что (формально) нас признали иноагентами. За то, что иностранные посольства и «Уолл Стрит Джорнал» оплачивали годовые подписки на Republic*», — написал в своем Twitter Дмитрий Колезев.

Консул по СМИ и культуре финской дипмиссии Анна Котавита подтвердила, что дипломаты читали платные статьи на сайте.



«В зарубежных представительствах, как и в других местах, читают и отслеживают различные средства массовой информации. Некоторые из них заказываются либо в печатном виде, либо электронно по подписке. Это средство массовой информации [Republic*] входит в список тех, на которые мы оформили подписку в 2019 году», — рассказали в консульстве Финляндии.

По данным Колезева, финны в 2019 году заплатили изданию 15 тысяч рублей.



Минюст 15 октября прошлого года внес в список иноагентов также юрлицо издания Republic*. Издание уже пометило все свои публикации, в том числе старые, плашкой про «иноагента».

*СМИ, включённое Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

