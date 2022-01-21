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«Мы подписались в 2019 году». Издание Republic* могли признать иноагентом из-за подписки финского консульства в Петербурге

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Главный редактор признанного иноагентом издания Republic* заявил, что издание признали иностранным агентом из-за подписок иностранных посольств и консульств.

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«Теперь мы знаем, за что (формально) нас признали иноагентами. За то, что иностранные посольства и «Уолл Стрит Джорнал» оплачивали годовые подписки на Republic*», — написал в своем Twitter Дмитрий Колезев.

В доказательство своих слов он выложил документы, из которых следует, что платную подписку оформили посольства Швейцарии, Казахстана, Франции и Литвы. Среди доноров было и петербургское Генеральное консульство Финляндии.

Консул по СМИ и культуре финской дипмиссии Анна Котавита подтвердила, что дипломаты читали платные статьи на сайте.

«В зарубежных представительствах, как и в других местах, читают и отслеживают различные средства массовой информации. Некоторые из них заказываются либо в печатном виде, либо электронно по подписке. Это средство массовой информации [Republic*] входит в список тех, на которые мы оформили подписку в 2019 году», — рассказали в консульстве Финляндии.

По данным Колезева, финны в 2019 году заплатили изданию 15 тысяч рублей.

Минюст 15 октября прошлого года внес в список иноагентов также юрлицо издания Republic*. Издание уже пометило все свои публикации, в том числе старые, плашкой про «иноагента».

*СМИ, включённое Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

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Комментарии (2)

BrotherRabbit
Всё. Хана.
Попались, голубчики.
Теперь они агенты финского империализма.

Интересно, а финское консульство подписано на рассылку, например, RT или "Российской газеты"...
somn
В Совке журналы "Советский Союз" рассылали по всему миру. Иноагенты?
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