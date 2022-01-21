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На Кипр теперь можно без теста и карантина. Остров в Средиземном море изменил правила въезда

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Кипр с 1 марта смягчает правила въезда для иностранных туристов.

«Вне зависимости от национальности и страны отправления, вакцинированные или переболевшие коронавирусом путешественники с 1 марта освобождаются от обязанностей предоставления ПЦР-тестов, соблюдения карантина и получения специальных разрешений на въезд», — сообщает 21 января АТОР.

Республика также поменяет квалификацию стран на основе эпидемиологической ситуации. Теперь все государства будут делиться на три группы: зеленая, красная и серая. Россия пока остается в красной группе с высокой заболеваемостью.

При въезде на Кипр путешественники должны будут показать документ о вакцинации. «Российский сертификат с QR-кодом с сайта госуслуг признается», — уточнили в ассоциации туроператоров.

Авиасообщение с Кипром было возобновлено прошлым летом. Власти республики в июле 2021-го объявили, что принимают российские сертификаты о вакцинации.

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Комментарии (9)

Марти МакФлай
Как-то отмечали ДР супруги на Кипре в начале марта - замечательная погода, днем до +23, очень мало народа.Просто погулять, посидеть у моря - распрекрасно.
ffffff
Так можно ехать без вакцинации, по пцр-тесту. Эту возможность никто не отменял
тов
Лучше не поехать на кипр и остаться живым и здоровым, чем получить инъекцию жижи с предсказуемыми последствиями.

А те кто на кипре уже жилье купили - продали душу и заслужили последствия.

На честные деньги жилье на кипре не покупают.
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