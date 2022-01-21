На Кипр теперь можно без теста и карантина. Остров в Средиземном море изменил правила въезда

Кипр с 1 марта смягчает правила въезда для иностранных туристов.



«Вне зависимости от национальности и страны отправления, вакцинированные или переболевшие коронавирусом путешественники с 1 марта освобождаются от обязанностей предоставления ПЦР-тестов, соблюдения карантина и получения специальных разрешений на въезд», — сообщает 21 января АТОР.



Республика также поменяет квалификацию стран на основе эпидемиологической ситуации. Теперь все государства будут делиться на три группы: зеленая, красная и серая. Россия пока остается в красной группе с высокой заболеваемостью.

