На Кипр теперь можно без теста и карантина. Остров в Средиземном море изменил правила въезда

Кипр с 1 марта смягчает правила въезда для иностранных туристов.
«Вне зависимости от национальности и страны отправления, вакцинированные или переболевшие коронавирусом путешественники с 1 марта освобождаются от обязанностей предоставления ПЦР-тестов, соблюдения карантина и получения специальных разрешений на въезд», — сообщает 21 января АТОР.
Республика также поменяет квалификацию стран на основе эпидемиологической ситуации. Теперь все государства будут делиться на три группы: зеленая, красная и серая. Россия пока остается в красной группе с высокой заболеваемостью.
При въезде на Кипр путешественники должны будут показать документ о вакцинации. «Российский сертификат с QR-кодом с сайта госуслуг признается», — уточнили в ассоциации туроператоров.
Авиасообщение с Кипром было возобновлено прошлым летом. Власти республики в июле 2021-го объявили, что принимают российские сертификаты о вакцинации.