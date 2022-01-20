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Минфин США ввел санкции против физических лиц, якобы связанных с Россией. Это четверо украинцев

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Минфин США ввел индивидуальные санкции против физических лиц, якобы связанных с Россией, из-за ее «причиняющих вред действий за рубежом». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства 20 января.

В санкционный список попали бывший вице-премьер Украины Владимир Сивкович, депутаты Верховной рады Тарас Козак и Олег Волошин, а также экс-депутат Владимир Олейник.

Ранее президент США Джо Байден пообещал России катастрофу в случае эскалации вокруг Украины. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин «никогда не видел подобных санкций».

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Комментарии (2)

SU LUX INN
это называется Бей своих, дабы чужие боялись! минфин решил Разбомбить Детроит!
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