Минфин США ввел санкции против физических лиц, якобы связанных с Россией. Это четверо украинцев

Минфин США ввел индивидуальные санкции против физических лиц, якобы связанных с Россией, из-за ее «причиняющих вред действий за рубежом». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства 20 января.

В санкционный список попали бывший вице-премьер Украины Владимир Сивкович, депутаты Верховной рады Тарас Козак и Олег Волошин, а также экс-депутат Владимир Олейник.

Ранее президент США Джо Байден пообещал России катастрофу в случае эскалации вокруг Украины. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин «никогда не видел подобных санкций».

