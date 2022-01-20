FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -4
76.87р87.13р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

На Парнасе по-прежнему мусорные пейзажи. Регоператор обещает дополнительные контейнеры

Корреспондент «Фонтанки» прогулялся 20 января по дворам Парнаса в районе улиц Николая Рубцова и Заречной. Эти дворы еще ждут, когда мусорная реформа заработает как надо.

12
Печать

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«В подобных ЖК проживает огромное количество жителей, генерирующих отходы, объемы которых превышают территориальные возможности дворов для размещения такого количества накопителей, — пояснили в «Невском экологическом операторе». — Поэтому мы корректируем графики вывоза, чтобы приезжать туда чаще, и устанавливаем дополнительные контейнеры, чтобы нормализовать ситуацию. Мы приносим жителям свои извинения за причиненные неудобства. Система только в самом начале своего пути, настройка процессов не всегда проходит гладко, но мы делаем все возможное, чтобы обеспечить качественное оказание услуги».

ПоделитьсяПоделиться

«Фонтанка» подробно рассказывала о трудностях, с которыми столкнулись горожане в 2022 году. С 1 января в Петербурге запустилась мусорная реформа, региональным оператором по обращению с отходами является «Невский экологический оператор». Руководство компании и города признают сбои в северных районах и на правом берегу Невского — в зоне работы нового перевозчика «Эко Лэнд».

Подробнее о том, как Смольный видит проблему и собирается ее решать, читайте здесь.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

gatchinskij
наконец вывезли пухту, но привезли штук 15 баков. видимо следующий приезд не скоро.
Артист ритуальных услуг
А будете возникать - пришлем узбеков! В 6 утра! Траву косить триммерами!
DimDimych
На гражданке тоже мусора полно, баки переполнены, вокруг копятся горы. Баки которые дворники вывозят от мусоропроводов 9ти этажек вывозятся какими-то щупленькими мазами, а мусорные площадки не вывозят совсем.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний