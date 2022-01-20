На Парнасе по-прежнему мусорные пейзажи. Регоператор обещает дополнительные контейнеры

«В подобных ЖК проживает огромное количество жителей, генерирующих отходы, объемы которых превышают территориальные возможности дворов для размещения такого количества накопителей, — пояснили в «Невском экологическом операторе». — Поэтому мы корректируем графики вывоза, чтобы приезжать туда чаще, и устанавливаем дополнительные контейнеры, чтобы нормализовать ситуацию. Мы приносим жителям свои извинения за причиненные неудобства. Система только в самом начале своего пути, настройка процессов не всегда проходит гладко, но мы делаем все возможное, чтобы обеспечить качественное оказание услуги».

«Фонтанка» подробно рассказывала о трудностях, с которыми столкнулись горожане в 2022 году. С 1 января в Петербурге запустилась мусорная реформа, региональным оператором по обращению с отходами является «Невский экологический оператор». Руководство компании и города признают сбои в северных районах и на правом берегу Невского — в зоне работы нового перевозчика «Эко Лэнд».

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