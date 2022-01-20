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В Петербурге уже почти 30 тысяч человек сидят по домам с коронавирусом

Число амбулаторных пациентов с коронавирусом в Петербурге продолжает быстро увеличиваться и приблизилось к отметке в тридцать тысяч человек, следует из статистики Смольного.

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Как говорится в эпидемиологической справке от 20 января, в Петербурге на амбулаторном лечении 29 799 пациентов. Еще 12 января их было всего 21 446. В стационарах с ковидом и пневмониями находятся 5 533 человека. Из них 578 в реанимации, 347 подключены к ИВЛ, 153 размещены во временном госпитале в «Ленэкспо», а 409 — в пансионате «Заря». На карантине 2 871 человек, в обсервации в «Балтийце» — 34.

Власти Петербурга накануне заявили о колоссальной волне коронавируса — росте на 147%. И перспективе новых ограничений.

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Комментарии (8)

VKuser203216
Не сидят они дома. Бегают по Пятерочкам и Магнитам и без масок соплями во все стороны разбрасывают.
vader
А почему три года назад никому не было интересно, сколько сидит дома с гриппом и соплями?
Static
Ну и пусть сидят. В больницах места еще есть.
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