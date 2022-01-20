В Петербурге уже почти 30 тысяч человек сидят по домам с коронавирусом

Как говорится в эпидемиологической справке от 20 января, в Петербурге на амбулаторном лечении 29 799 пациентов. Еще 12 января их было всего 21 446. В стационарах с ковидом и пневмониями находятся 5 533 человека. Из них 578 в реанимации, 347 подключены к ИВЛ, 153 размещены во временном госпитале в «Ленэкспо», а 409 — в пансионате «Заря». На карантине 2 871 человек, в обсервации в «Балтийце» — 34.



Власти Петербурга накануне заявили о колоссальной волне коронавируса — росте на 147%. И перспективе новых ограничений.