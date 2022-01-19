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Удаленка, запрет массовых мероприятий: власти Петербурга предупредили о риске усиления ограничений

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Рост заболеваемости штаммом «омикрон» подвел Петербург к черте, за которой придется усиливать коронавирусные ограничения, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

«На сегодняшний день мы приближаемся к ситуации, когда требуется дальнейшее усиление противоэпидемиологических мероприятий. Конечно, мы должны подумать о переводе части работников предприятий на удаленный режим работы, запрете массовых мероприятий, отмене диспансеризации. И такие мероприятия, которые связаны с поддержанием свободного коечного фонда не менее 20%», — сообщил 19 января Эргашев на пресс-конференции в ТАСС.

До этого вице-губернатор заявил о колоссальной новой волне коронавируса: недельный рост на 147%. И это только начало восхождения. Возможно, что в запасе у города, по его словам, есть неделя-две.

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Комментарии (13)

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Город вначале уберите, чтобы он перестал быть травмоопасным, а потом про заболеваемость вещать будете...
DrNixon
как бы это прежде всего лишено логики. противоэпидемические мероприятия или вводят заранее или уже можно и не вводить. то что рост будет ясно. то что он будет большим тоже. чего ждут-с? чтобы под конец волны сделать вид что они эффективно справились родив очередное 121ое детище?
Grend
Чиновникам понравилось играть в запреты, потому, что нет отпора их беззаконию, если и дальше так будет продолжаться то скоро по домофону будем предъявлять кур код.
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