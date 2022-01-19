Удаленка, запрет массовых мероприятий: власти Петербурга предупредили о риске усиления ограничений

Рост заболеваемости штаммом «омикрон» подвел Петербург к черте, за которой придется усиливать коронавирусные ограничения, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.
«На сегодняшний день мы приближаемся к ситуации, когда требуется дальнейшее усиление противоэпидемиологических мероприятий. Конечно, мы должны подумать о переводе части работников предприятий на удаленный режим работы, запрете массовых мероприятий, отмене диспансеризации. И такие мероприятия, которые связаны с поддержанием свободного коечного фонда не менее 20%», — сообщил 19 января Эргашев на пресс-конференции в ТАСС.
До этого вице-губернатор заявил о колоссальной новой волне коронавируса: недельный рост на 147%. И это только начало восхождения. Возможно, что в запасе у города, по его словам, есть неделя-две.