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Пенсионерку из Рыбацкого увозят в больницу, несмотря на её пожелание остаться с кошками

В администрации Невского района Петербурга подтвердили, что не оставят в одиночестве пенсионерку, оказавшуюся фактически в беспомощном состоянии. Сама она была рада только еде.

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«Cегодня на место происшествия выехала рабочая группа — это специалисты администрации и прокуратуры Невского района. 74-летней женщине были доставлены продукты и оказана первая медицинская помощь», — сообщили «Фонтанке» в администрации 20 января.

В ближайшие дни привезённые продукты пенсионерке едва ли понадобятся. Её увозят в больницу для оказания помощи. Как уточнили в пресс-службе, вопрос решён.

«Фонтанка» писала, что почти парализованную женщину нашли в квартире на проспекте Обуховской Обороны. Около недели назад её выписали из больницы. Неизвестно, навещал ли её кто-нибудь за это время. Прокуратура показала условия, в которых жила женщина, собака и шесть кошек.

Пса нашли погребённым под хламом. Судя по состоянию, он умер не один день назад. Хозяйка предположила, что свою лепту внесли и голодные кошки.

По просьбе женщины труп вывезли. От помощи по расчистке квартиры и госпитализации она отказалась. Единственная просьба — чтобы соцработники приносили еду.

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