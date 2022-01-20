Пенсионерку из Рыбацкого увозят в больницу, несмотря на её пожелание остаться с кошками

«Cегодня на место происшествия выехала рабочая группа — это специалисты администрации и прокуратуры Невского района. 74-летней женщине были доставлены продукты и оказана первая медицинская помощь», — сообщили «Фонтанке» в администрации 20 января.



В ближайшие дни привезённые продукты пенсионерке едва ли понадобятся. Её увозят в больницу для оказания помощи. Как уточнили в пресс-службе, вопрос решён.



«Фонтанка» писала, что почти парализованную женщину нашли в квартире на проспекте Обуховской Обороны. Около недели назад её выписали из больницы. Неизвестно, навещал ли её кто-нибудь за это время. Прокуратура показала условия, в которых жила женщина, собака и шесть кошек.

