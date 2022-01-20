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Шесть кошек, насекомые и мёртвый пёс. Прокуратура показала условия жизни пенсионерки из Рыбацкого

Вещи на всех горизонтальных поверхностях, остатки роскоши на стенах, захламлённая ванная, отсутствие еды и компания четвероногих друзей. Пожилая хозяйка тяготится одиночеством больше, чем условиями в квартире Невского района Петербурга.

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Видео из квартиры на проспекте Обуховской Обороны, где нашли пенсионерку рядом с мёртвым псом, 20 января опубликовала прокуратура Петербурга. Надзорное ведомство организовало проверку того, как соблюдается законодательство о соцобслуживании 74-летней женщины.

видео: прокуратура Петербурга

Как сообщала «Фонтанка», около недели назад почти парализованную пенсионерку выписали из больницы, накануне в её квартиру приехали полицейские. По её словам, родственников нет, кроме сына. Сейчас ему должно быть около 47 лет, но мать не видела его с 12-летнего возраста, когда мальчика забрал отец.

Жившая в квартире немолодая собака умерла и, по словам хозяйки, досталась кошкам. Их в квартире шесть, как минимум двоих можно рассмотреть на видео.

Женщина попросила вывезти труп пса. На предложение прибрать квартиру от мусора, избавить от насекомых и перебраться в стационар ответила отказом. Единственная просьба — чтобы соцработники приносили еду.

«В данный момент решается вопрос о доставке женщины в медицинское учреждение, будут транспортировать», — уточнили в прокуратуре.

Питомцев в квартире также не оставят. По информации «Фонтанки», их ждёт приют.

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Комментарии (25)

SERGEY111
И эта страна собралась воевать с Западом .
260843741
Поянтно, что у человека большие проблемы с психикой. Для таких людей нужны специальные дома содержания. Не психушка, а дома специального содержания, где будет контроль психолога или психиатра.
avtech
бедные соседи
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