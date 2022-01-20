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«Виноваты кошки». В смрадной квартире в Рыбацком нашли пенсионерку и мёртвую собаку

Власти Невского района Петербурга озадачены случившимся с одинокой пенсионеркой, которая после выписки из больницы осталась без помощи в компании кошек и мёртвой собаки.

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Как стало известно «Фонтанке» 20 января, полицейские выехали на проспект Обуховской Обороны, 289/2, накануне около четырёх часов вечера после звонка от жильцов, навестивших пожилую соседку. Вероятно, в квартиру привёл запах.

Хозяйка разгружает работу коммунальных служб, всё своё хранит у себя. В том числе мёртвую собаку с телесными повреждениями.

Женщина практически обездвижена. По предварительной информации, некоторое время она провела в больнице, больше недели назад её выписали и с того времени, похоже, не навещали.

Необходимые службы и социальных работников вызвали полицейские. Труп животного вывезли. Пенсионерка объяснила, что собака была уже старая, после её гибели телом, похоже, занялись кошки.

Принимать дальнейшие решения в четверг предстоит администрации района.

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Комментарии (4)

Uncle
Ну до выборов-то наверное исправно доползает.
263836471
Мрачная пятиэтажка, которая изначально строилась как казарма... Как там живут пенсионеры, мы теперь знаем - спасибо боевым кошкам...
ตำรวจ
Сериал «Кошки против собак»
Серия «В Расчленинграде»
Благодаря поддержке Комздрав Правительства СПб и РАО «Газпрём» (
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