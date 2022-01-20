«Виноваты кошки». В смрадной квартире в Рыбацком нашли пенсионерку и мёртвую собаку

Как стало известно «Фонтанке» 20 января, полицейские выехали на проспект Обуховской Обороны, 289/2, накануне около четырёх часов вечера после звонка от жильцов, навестивших пожилую соседку. Вероятно, в квартиру привёл запах.



Хозяйка разгружает работу коммунальных служб, всё своё хранит у себя. В том числе мёртвую собаку с телесными повреждениями.



Женщина практически обездвижена. По предварительной информации, некоторое время она провела в больнице, больше недели назад её выписали и с того времени, похоже, не навещали.

