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Наследникам разрешат оспаривать отцовство в суде

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Госдума на заседании в четверг, 20 января, приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий наследникам право оспаривать отцовство в суде. Документ был подготовлен правительством РФ.

Согласно законопроекту, запись об отце ребенка в книге записей рождений, произведенная в силу п. 2 ст. 51 Семейного кодекса РФ (которым предусмотрено, что если родители не состоят в браке между собой, то запись о матери ребенка производится по ее заявлению, а запись об отце — по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка, или отец записывается согласно решению суда), может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка.

Данное требование подлежит удовлетворению в случае нарушения условий указанного пункта, в том числе «если такая запись произведена на основании документов, признанных в установленном порядке подложными, либо без свободного волеизъявления лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке», уточняется в пояснительной записке к документу.

Также 20 января Госдумой РФ принят в первом чтении законопроект, расширяющий право одиноких отцов на материнский капитал.

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Комментарии (4)

265055770
Зачем наследнику оспаривать отцовство? Можно ведь просто отказаться от наследства.
serg1956
Давно пора принять закон об Обязательном анализе ДНК в роддоме на предмет установления отцовства. Ну очень много вранья со стороны баб
тов
Чтобы отцовство было однозначным и бесспорным - над гаремы (теремы) держать закрытыми и получше запирать.

Столько замужних баб клеится, позорище и стыдобище.
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