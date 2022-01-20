Наследникам разрешат оспаривать отцовство в суде

Госдума на заседании в четверг, 20 января, приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий наследникам право оспаривать отцовство в суде. Документ был подготовлен правительством РФ.



Согласно законопроекту, запись об отце ребенка в книге записей рождений, произведенная в силу п. 2 ст. 51 Семейного кодекса РФ (которым предусмотрено, что если родители не состоят в браке между собой, то запись о матери ребенка производится по ее заявлению, а запись об отце — по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка, или отец записывается согласно решению суда), может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка.

