В Таиланд снова можно без карантина

Власти Таиланда разрешили бескарантинный въезд для привитых от COVID-19 туристов.



«Таиланд отказывается от карантина для вакцинированных путешественников с 1 февраля», — сообщает 20 января Bangkok Post со ссылкой на оперштаб королевства.



Упрощенный въезд был отменен месяц назад из-за быстрого распространения «омикрона». При этом новый штамм не оказал существенного влияния на число госпитализаций, поэтому власти решили отменить ограничения.



С 9 ноября прошлого года Россия возобновила регулярное авиасообщение с Таиландом. Осенью 2021-го королевство существенно упростило правила въезда для туристов.

