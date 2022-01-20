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В Таиланд снова можно без карантина

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Власти Таиланда разрешили бескарантинный въезд для привитых от COVID-19 туристов.

«Таиланд отказывается от карантина для вакцинированных путешественников с 1 февраля», — сообщает 20 января Bangkok Post со ссылкой на оперштаб королевства.

Упрощенный въезд был отменен месяц назад из-за быстрого распространения «омикрона». При этом новый штамм не оказал существенного влияния на число госпитализаций, поэтому власти решили отменить ограничения.

С 9 ноября прошлого года Россия возобновила регулярное авиасообщение с Таиландом. Осенью 2021-го королевство существенно упростило правила въезда для туристов.

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Комментарии (3)

Маргaрита
А ПЦР тесты в размере 2-х шт остались? Сейчас у них практика в Таиланд запускают, типа все здоровы, а на 2-м тесте говорят ковид, и сажают людей на 10 дневны
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