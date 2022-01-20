Стало известно время прощания с бывшим митрополитом Петербурга Владимиром

Проститься с бывшим митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром (Котляровым) можно будет в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. Там 20 января в 15:00 будет установлен гроб с телом покойного.



Как сообщает Петербургская епархия, храм будет открыт для прихожан до восьми часов вечера. Всю ночь возле новопреставленного будет читаться Евангелие. Отпевание состоится 21 января после божественной литургии. Начало богослужения в 9:30. Владыка Владимир будет погребен на Никольском кладбище лавры.

