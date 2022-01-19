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Умер бывший митрополит Петербурга Владимир

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Скончался бывший митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (Котляров). Ему было 92 года. Об этом 19 января сообщается на сайте митрополии.

Фото: Санкт-Петербургская митрополия
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«После продолжительной болезни 19 января на 93-м году жизни отошел ко Господу митрополит на покое Владимир (Котляров), правящий архиерей Санкт- Петербургской епархии в 1995–2014 годах, почетный настоятель собора Владимирской иконы Божией Матери, почетный гражданин Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Будущий священнослужитель родился 27 мая 1929 года в Казахстане в семье диакона. В 1952 году окончил Московскую духовную семинарию, а в 1958-м — Ленинградскую духовную академию. 27 декабря 1995 года был назначен управляющим Санкт-Петербургской епархии и постоянным членом Священного Синода. Покинул пост в марте 2014 года.

Фото: Санкт-Петербургская митрополия

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