Чаще всего из негосударственных учреждений культуры по «Пушкинской карте» идут на HYDRA

Из негосударственных организаций культуры у молодых петербуржцев самым большим спросом пользуется «Севкабель Порт», где на выставку «HYDRA» продано более 2000 билетов с начала ее участия в программе. Также из негосударственных учреждений рекордсменами продажи билетов по «Пушкинской карте» стал театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, театр ЦЕХъ и Музей уличного искусства.

В Петербурге составили рейтинг самых популярных учреждений-участников акции «Пушкинская карта». Информацию об этом 19 января предоставили в Смольном.

Что касается театров и музеев городского подчинения, то держатели «Пушкинской карты» чаще всего покупали билеты в Исаакиевский собор и ЦВЗ «Манеж» (под Новый год вице-губернатор Борис Пиотровский говорил о более чем 10 тысячах купленных билетов). Самыми популярными театрами среди молодёжи оказались Михайловский, Мюзик-Холл, Театр имени В.Ф. Комиссаржевской, Театр комедии им. Н.П. Акимова, «Приют комедианта» и «Мастерская».



Всего в программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи участвуют 106 петербургских организаций. В 2022 году к «Пушкинской карте» присоединятся Литературный музей XX век, Музей Ф.М. Достоевского, Музей А.В. Суворова, Разночинный Петербург, Театр балета Бориса Эйфмана и другие музеи и театры.



С 1 января номинал карты увеличен с трёх до пяти тысяч рублей. А с февраля по «Пушкинской карте» можно будет ходить в кино. Но только на российское, созданное при поддержке Министерства культуры и Фонда кино.

