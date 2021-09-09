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В Петербурге покажут проект об экологии в формате Art&Science и мультимедиа

Проект HYDRA посвящён экологическим проблемам, связанным с водой – создатели выбрали такую метафору, потому что водная стихия близка Петербургу.

Фото: предоставлено организаторами
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В духе актуального биоарта кураторы предлагают не разговор о «сохранении природы», а осознание горизонтального мира, где человек не отделен от «природы». Среда была до людей и, вероятно, часть её сохранится даже после ядерной зимы, поэтому задача человека – сохранить в оптимальном виде экосистему для сосуществования и симбиоза. В проекте участвует инженер и художник Мемо Актен, сотрудничавший с Depeche Mode и U2, петербургский коллектив Tundra и другие яркие авторы.

Предметно же нам обещают эффектные фотогеничные вещи, которые хорошо будут смотреться в Instagram, а ещё в рамках проекта развернётся лаборатория для молодых художников и экологов. Будет и публичная программа, кинопоказы, перформансы и даже гараж-сейлы.

Выставка «HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности» пройдёт в «Севкабель Порту» (Кабельный цех, 2 этаж) с 11 сентября 2021 по 31 января 2022. Подробности – на сайте проекта.

6+

Анастасия Семенович

Фото: предоставлено организаторами

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