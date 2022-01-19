В МВД назвали преждевременным возврат штрафа за превышение средней скорости

В МВД России назвали преждевременным решение о возвращении штрафа за превышение средней скорости на дорогах. Об этом 19 января пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



«В связи с наличием в законодательстве правовых пробелов, связанных с установлением места совершения правонарушения, определения соответствующей территориальной подсудности при рассмотрении жалоб на постановления должностных лиц и соответствующей позицией Верховного суда РФ, установление в настоящее время ответственности за указанный вид нарушения является преждевременным», — заявили в министерстве.

