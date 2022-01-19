В МВД назвали преждевременным возврат штрафа за превышение средней скорости

В МВД России назвали преждевременным решение о возвращении штрафа за превышение средней скорости на дорогах. Об этом 19 января пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В связи с наличием в законодательстве правовых пробелов, связанных с установлением места совершения правонарушения, определения соответствующей территориальной подсудности при рассмотрении жалоб на постановления должностных лиц и соответствующей позицией Верховного суда РФ, установление в настоящее время ответственности за указанный вид нарушения является преждевременным», — заявили в министерстве.
Там также добавили, что с апреля по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина вместе с Минюстом МВД прорабатывало «вопрос законодательного закрепления административной ответственности за нарушения установленного скоростного режима на протяженном участке дороги (средняя скорость)».
ГИБДД РФ штрафовала за превышение средней скорости с 2013 года. Первыми практику штрафов за интервальные превышения ввели в Москве и Татарстане. Наказывали за это нарушение по тем же ставкам и на тех же основаниях, что и за превышение «мгновенной» скорости, но осенью 2021-го перестали оформлять такие постановления. О возможном возврате нормы стало известно в январе.