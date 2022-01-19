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В МВД назвали преждевременным возврат штрафа за превышение средней скорости

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В МВД России назвали преждевременным решение о возвращении штрафа за превышение средней скорости на дорогах. Об этом 19 января пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с наличием в законодательстве правовых пробелов, связанных с установлением места совершения правонарушения, определения соответствующей территориальной подсудности при рассмотрении жалоб на постановления должностных лиц и соответствующей позицией Верховного суда РФ, установление в настоящее время ответственности за указанный вид нарушения является преждевременным», — заявили в министерстве.

Там также добавили, что с апреля по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина вместе с Минюстом МВД прорабатывало «вопрос законодательного закрепления административной ответственности за нарушения установленного скоростного режима на протяженном участке дороги (средняя скорость)».

ГИБДД РФ штрафовала за превышение средней скорости с 2013 года. Первыми практику штрафов за интервальные превышения ввели в Москве и Татарстане. Наказывали за это нарушение по тем же ставкам и на тех же основаниях, что и за превышение «мгновенной» скорости, но осенью 2021-го перестали оформлять такие постановления. О возможном возврате нормы стало известно в январе.

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Комментарии (2)

abr
На дорогах у нас всё хорошо - трупов очень мало. Штраф не нужен, пусть гоняют.
zlopopik
А я, прочитав заголовок, подумал, что возврат штрафа будет на карточку.
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