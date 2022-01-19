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Трубу под Горсткиным мостом на набережной Фонтанки придется менять, в зоне работ 6 домов

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Жители шести домов могут почувствовать похолодание в своих квартирах из-за дефекта теплосети под Горсткиным мостом в центре Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно вечером 19 января.

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» рассказали, что после диагностики трубопровода напротив дома 91 по набережной Фонтанки было принято решение о замене поврежденного участка. Работы начнутся в 22:00 19 января и будут завершены к 18:00 20 января. Управляющим компаниям обеспечена возможность подачи тепла по резервной схеме.

В «Теплосети» отметили, что проектно-изыскательные работы по реконструкции распределительной сети «Апраксинская», проходящей по набережной реки Фонтанки, включены в адресную программу на 2022 год.

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