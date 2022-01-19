На Берлинале едут пять российских фильмов — от ученика Сокурова до якутского кино

Пять фильмов российских режиссеров примут участие в Берлинском кинофестивале. Среди них фильм ученика Сокурова Александра Золотухина «Брат во всем» о братской любви и дебютный фильм Юлии Трофимовой «Страна Саша», посвященный взрослению. Фильмы покажут в разных программах фестиваля — от социальной секции Panorama до подростковой Generation 14+. Информацию об этом разместили 19 января на сайте Берлинале.



Ранее стало известно, что в программе Panorama, которую отличает остро политическая и остро социальная направленность, участвует дебютная картина Михаила Бородина «Продукты 24». Сценарий написал сам режиссер, фильм основан на реальных событиях, которые произошли в 2012 году. Фильм рассказывает о трудовых мигрантах, которых держат в рабстве в продуктовом магазине в центре Москвы.

