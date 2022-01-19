На Берлинале едут пять российских фильмов — от ученика Сокурова до якутского кино

Пять фильмов российских режиссеров примут участие в Берлинском кинофестивале. Среди них фильм ученика Сокурова Александра Золотухина «Брат во всем» о братской любви и дебютный фильм Юлии Трофимовой «Страна Саша», посвященный взрослению. Фильмы покажут в разных программах фестиваля — от социальной секции Panorama до подростковой Generation 14+. Информацию об этом разместили 19 января на сайте Берлинале.
Ранее стало известно, что в программе Panorama, которую отличает остро политическая и остро социальная направленность, участвует дебютная картина Михаила Бородина «Продукты 24». Сценарий написал сам режиссер, фильм основан на реальных событиях, которые произошли в 2012 году. Фильм рассказывает о трудовых мигрантах, которых держат в рабстве в продуктовом магазине в центре Москвы.
В рамках программы Encounters, которая поддерживает молодых режиссеров, будет представлен новый фильм режиссера Александра Золотухина, чей дебют 2019 года «Мальчик русский» имел большой фестивальный успех. Новая лента «Брат во всем» рассказывает историю близнецов, которые мечтают стать военными летчиками, но их чрезмерная привязанность друг к другу мешает им идти к цели.
Фильм «Страна Саша» режиссера Юлии Трофимовой вошел в программу Generation 14+. Это полнометражный дебют — режиссер снимала раньше только короткометражки и сериал «Инсталайф». Сценарий фильма является адаптацией книги Галы Узрютовой «Страна Саша». Фильм рассказывает о 16-летнем юноше, который взрослеет за одно лето, встретив необычную девушку.
В программе короткометражного кино Россию представят: фильм Анастасии Вебер «Трэп» (TRAP) — дипломная работа выпускницы Санкт-Петербургской школы нового кино, и документалка «Haulout» режиссеров-якутян Евгении и Максима Арбугаевых — она посвящена экологической теме.
Берлинский кинофестиваль пройдет с 10 по 20 февраля.