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Обвиняемую в смерти 8-месячной дочери на Энергетиков отпустили домой

Красногвардейский районный суд Петербурга определился с мерой пресечения для матери, обвиняемой в смерти младенца по неосторожности. Следствие просило быть с женщиной помягче.

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Как сообщили в объединённой пресс-службе судов, 19 января суд ограничил Екатерину Панковскую запретом определённых действий, тем самым удовлетворив ходатайство следствия.

До 16 марта Панковская сможет воспользоваться телефоном и Интернетом только для того, чтобы связаться со следователем или вызвать экстренные службы. Ей запрещено общаться со свидетелями и потерпевшими по делу, посещать массовые мероприятия и получать почту. Покидать квартиру можно, но с 6 часов вечера до 6 часов утра она должна быть дома.

Панковская и адвокат против списка ограничений не возражали.

31-летней женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 109 УК — причинение смерти по неосторожности. По версии следствия, примерно между 2 декабря и серединой января она уронила дочь, которую держала на руках. Скорую не вызывали, 16 января девочка умерла в квартире на проспекте Энергетиков.

Эксперты заключили, что смерть наступила от тупой травмы головы, кроме того, у 8-месячного ребёнка развилась лёгочно-сердечная недостаточность.

«Фонтанка» рассказывала о том, в каких условиях жила девочка. Квартиру показывала прокуратура.

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Комментарии (4)

ppky0323
Что ж, у нее опять нет повода не выпить!
Карабас Барабас
Отпустили с извинениями, я надеюсь.
Noisymouse
" Следствие просило быть с женщиной помягче." в связи с чем??
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