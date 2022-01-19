Обвиняемую в смерти 8-месячной дочери на Энергетиков отпустили домой

До 16 марта Панковская сможет воспользоваться телефоном и Интернетом только для того, чтобы связаться со следователем или вызвать экстренные службы. Ей запрещено общаться со свидетелями и потерпевшими по делу, посещать массовые мероприятия и получать почту. Покидать квартиру можно, но с 6 часов вечера до 6 часов утра она должна быть дома.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов, 19 января суд ограничил Екатерину Панковскую запретом определённых действий, тем самым удовлетворив ходатайство следствия.

Панковская и адвокат против списка ограничений не возражали.



31-летней женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 109 УК — причинение смерти по неосторожности. По версии следствия, примерно между 2 декабря и серединой января она уронила дочь, которую держала на руках. Скорую не вызывали, 16 января девочка умерла в квартире на проспекте Энергетиков.



Эксперты заключили, что смерть наступила от тупой травмы головы, кроме того, у 8-месячного ребёнка развилась лёгочно-сердечная недостаточность.



«Фонтанка» рассказывала о том, в каких условиях жила девочка. Квартиру показывала прокуратура.

