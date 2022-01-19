В Петербурге впервые в новом году госпитализировали более 400 человек за сутки

Как говорится в эпидемиологической справке от 19 января, за сутки в стационары Петербурга с ковидом и пневмониями поступил 431 новый пациент. В последний раз больше четырех сотен госпитализаций за сутки в городе было 23 декабря 2021 года, когда сообщалось о 421 новом больном.



В общей сложности на 8 002 койках сейчас находятся 5 632 пациента. Из них 589 — в реанимации, 351 подключен к ИВЛ, 151 — во временном госпитале в «Ленэкспо», 406 — в пансионате «Заря». Амбулаторно лечатся 29 808 человек. На карантине — 2 984. В обсерваторе в «Балтийце» — 27 постояльцев.

