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В Петербурге впервые в новом году госпитализировали более 400 человек за сутки

Уровень госпитализации в Петербурге растет на фоне рекордов заболеваемости «омикроном». За сутки в больницы города увезли более четырех сотен человек — впервые с конца прошлого года, следует из статистики Смольного.

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Как говорится в эпидемиологической справке от 19 января, за сутки в стационары Петербурга с ковидом и пневмониями поступил 431 новый пациент. В последний раз больше четырех сотен госпитализаций за сутки в городе было 23 декабря 2021 года, когда сообщалось о 421 новом больном.

В общей сложности на 8 002 койках сейчас находятся 5 632 пациента. Из них 589 — в реанимации, 351 подключен к ИВЛ, 151 — во временном госпитале в «Ленэкспо», 406 — в пансионате «Заря». Амбулаторно лечатся 29 808 человек. На карантине — 2 984. В обсерваторе в «Балтийце» — 27 постояльцев.

Власти Петербурга заявили о колоссальной волне коронавируса: рост на 147%. И заговорили о введении новых ограничений, если потребуется.

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Комментарии (2)

Grend
Омикрон - болезнь чиновников, для других думающих людей это орви с множеством вирусов и штаммов.
тов
88% с инъекциями,
100% стадный иммунитет,
вертикальный взрывообразный рост заболевания,

Торжество лжи и тупости.

Настоящую науку заставили замолчать уголовными преследованиями еще два года назад.
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