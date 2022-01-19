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Драки на Фонтанке не хватило для уголовного дела. Таранившего бойцов мигранта ждёт один билет на родину

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Самый юный из задержанных после драки на набережной Фонтанки наказан выдворением из России. В Петербурге его держат гражданская жена и ребёнок.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 19 января, 20-летнего Хидоятулло Иброхимова привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Суд назначил ему 5 тысяч рублей штрафа с выдворением из Петербурга в родной Таджикистан.

видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»

Иброхимов приехал в Россию в 2019 году на заработки. Уведомил УМВД, но патент не оформил. Летом прошлого года правовых оснований оставаться уже не было. За следующие три месяца никаких активных действий, чтобы задержаться в Петербурге, он не предпринял и с ноября считается уклоняющимся от выезда за пределы РФ.

Иностранец официально не трудоустроен, снимает квартиру на Гороховой улице, где живёт вместе с подругой и общим ребёнком. Там же его задержали после масштабной драки на набережной Фонтанки.

Как сообщали в полиции, Иброхимов был за рулём автомобиля, наехавшего на клубок дерущихся. Не исключено, что таким способом иностранец пытался прервать потасовку, в которой били его упавшего знакомого.

Иброхимова и двух его земляков отправили под административный арест за мелкое хулиганство. В Адмиралтейском УМВД возбудили уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка (часть 2 статьи 213 УК).

Оно не прожило и дня. В прокуратуре оценили материалы проверки, изучили постановление о возбуждении дела и отменили его.

«После устранения выявленных прокуратурой нарушений органу предварительного расследования надлежит вновь принять процессуальное решение по материалу, которое будет проверено прокуратурой на предмет его законности, обоснованности и мотивированности», — сообщили «Фонтанке» в надзорном ведомстве.

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Комментарии (4)

Mr.Long
То есть факт ДТП и скрытие с места - отсутствует? Так можно?
VF812
бред какой-то, там покушение чистое, человек на асфальте лежал
ProstoZloy
"Ибрахимов был за рулём автомобиля, наехавшего на клубок дерущихся...отправили под административный арест за мелкое хулиганство"
Действительно - что такого? Вот если бы пластиковым стаканчиком в "космонавта" запустил - тогда бы уголовка.
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