Таранивший раздетого в драке на Фонтанке арестован на 14 суток. Для него это только начало

Ленинский райсуд признал мелкими хулиганами двух иностранцев, павших в драке в центре Петербурга, и их защитника. Отвечать им предстоит не только по административной статье.



Как стало известно «Фонтанке» 18 января, следствие Адмиралтейского района квалифицировало бой на набережной Фонтанки по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство», дело возбуждено накануне. Пока единственные установленные участники — двое граждан Таджикистана, обратившиеся за медицинской помощью, и их 20-летний земляк, который, по версии полиции, таранил на «Солярисе» клубок дерущихся.

