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Таранивший раздетого в драке на Фонтанке арестован на 14 суток. Для него это только начало

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Ленинский райсуд признал мелкими хулиганами двух иностранцев, павших в драке в центре Петербурга, и их защитника. Отвечать им предстоит не только по административной статье.

Как стало известно «Фонтанке» 18 января, следствие Адмиралтейского района квалифицировало бой на набережной Фонтанки по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство», дело возбуждено накануне. Пока единственные установленные участники — двое граждан Таджикистана, обратившиеся за медицинской помощью, и их 20-летний земляк, который, по версии полиции, таранил на «Солярисе» клубок дерущихся.

Все трое также получили административные протоколы о мелком хулиганстве. Водителю Ленинский райсуд назначил 14 суток в спецприёмнике. Его 29-летний сосед по квартире на Гороховой, которого из больницы отпустили с ушибами, получил 3 суток.

Второму пострадавшему досталось сильнее — как в драке, так и в суде. 23-летнего иностранца, поступившего к медикам с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, отправили на Захарьевскую на 10 суток.

Ночные гуляки сошлись в бою у Семёновской площади ночью 15 января. Очевидец снял на видео, как человека без сознания били ногами, раздетого таранил автомобиль.

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Комментарии (1)

mary@
Иностранцы, видимо, с культурны визитом к нам? Ходили по музеям и театрам... Или что они тут забыли?
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