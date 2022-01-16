После попавшей на видео масштабной драки, когда раздетого таранил автомобиль, в Петербурге задержали иностранца

По данным полиции, в субботу около 3:25 на набережной Фонтанки, 94 произошла драка, в финале которой неустановленный водитель на автомобиле «Хёндэ Солярис» совершил наезд на неустановленного гражданина, после чего скрылся. Другие участники также разошлись «в неизвестном направлении».

Позже от медиков поступили телефонограммы о двух пострадавших. 29-летний и 23-летний граждане среднеазиатского государства были госпитализированы в удовлетворительном состоянии. Одного из них после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.



По данным «Фонтанки», оба попали в Мариинскую больницу. Старший мужчина — из квартиры в доме 55 по Гороховой улице. У него зафиксировали ушибы головы и носа и, обработав раны, отпустили в удовлетворительном состоянии. Его младшего соотечественника госпитализировали с улицы Ефимова. У него не только ушибы, но и закрытая черепно-мозговая травма, и сотрясение головного мозга. Его оставили в больнице. Оба состоят на миграционном учёте. Граждане Таджикистана в июне приехали в Россию на заработки, но официально ещё нигде не устроились. Водитель — их земляк.

Правоохранители сработали оперативно. Уже в 4:10 в той же самой квартире в доме 55 по Гороховой был задержан 20-летний неработающий земляк пострадавших. Именно он, как предполагается, управлял «Солярисом» на Фонтанке, 94, наехал на человека. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции и составили на него административный протокол, но не из-за инцидента, а за нарушение иностранцем правил въезда и пребывания в России — по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ. То есть регистрации в стране у него нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

