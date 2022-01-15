FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -3
75.77р86.89р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Масштабную драку сняли на видео в центре Петербурга. Человека без сознания били ногами, раздетого таранил автомобиль

Бойцовские приемы наблюдал из окна житель дома на набережной Фонтанки в Петербурге. Клубок из дерущихся протаранил автомобиль.

12
Печать

Видео драки опубликовано в социальных сетях 15 января. Ночные гуляки сошлись в бою около 3:35 у Семёновской площади. Камера очевидца сняла человека без сознания, он лежал, уткнувшись головой в снег. По нему несколько раз прошлись ногами.

видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»

Затем агрессоры уложили ещё одного человека. В кадре возник мужчина в майке, он поднял потерянную шапку и уже с покрытой головой присоединился к процессу. Неожиданно в толпу въехал автомобиль. Вероятно, заезд стал финальной точкой столкновения.

Одного из пострадавших погрузили в машину с пробитым задним стеклом, автомобиль уехал.

«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Slava_Rossii
Разборки в культурной столице.
Варфоламей
Там либо все азиаты либо азиаты показывают местным кто теперь новый хозяин реально, а не по первому каналу, такова цена империй, вождю нужны территории, а народу жить с этими племенами
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний