Масштабную драку сняли на видео в центре Петербурга. Человека без сознания били ногами, раздетого таранил автомобиль

Видео драки опубликовано в социальных сетях 15 января. Ночные гуляки сошлись в бою около 3:35 у Семёновской площади. Камера очевидца сняла человека без сознания, он лежал, уткнувшись головой в снег. По нему несколько раз прошлись ногами.
видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»
Затем агрессоры уложили ещё одного человека. В кадре возник мужчина в майке, он поднял потерянную шапку и уже с покрытой головой присоединился к процессу. Неожиданно в толпу въехал автомобиль. Вероятно, заезд стал финальной точкой столкновения.
Одного из пострадавших погрузили в машину с пробитым задним стеклом, автомобиль уехал.
«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.