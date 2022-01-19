Российский рынок акций продолжает стремительное падение

В начале торгов на Московской бирже в среду индекс обрушился сразу на 6,5%. Наибольшие потери несут TCS, то есть «Тинькофф» (-4,95%), «ВКонтакте» (-4,74%), «Аэрофлот» (-4,69%), «Озон» (-4,56%), Сбербанк (-4,51%), АФК «Система» (-4,5%), ВТБ (-4%).



Крупнейшая по капитализации компания России «Газпром» потеряла за первый час торгов 4,49% стоимости.



Падение котировок продолжается со вторника, когда дневное падение составило 6,5%. С прошлой недели, когда было объявлено о санкциях против России на фоне украинского кризиса, общее падение рынка к концу вторника превысило 13%.

