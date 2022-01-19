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Российский рынок акций продолжает стремительное падение

Утром 19 января котировки российских акций продолжили падение. В антилидерах — финансовый сектор.

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В начале торгов на Московской бирже в среду индекс обрушился сразу на 6,5%. Наибольшие потери несут TCS, то есть «Тинькофф» (-4,95%), «ВКонтакте» (-4,74%), «Аэрофлот» (-4,69%), «Озон» (-4,56%), Сбербанк (-4,51%), АФК «Система» (-4,5%), ВТБ (-4%).

Крупнейшая по капитализации компания России «Газпром» потеряла за первый час торгов 4,49% стоимости.

Падение котировок продолжается со вторника, когда дневное падение составило 6,5%. С прошлой недели, когда было объявлено о санкциях против России на фоне украинского кризиса, общее падение рынка к концу вторника превысило 13%.

Курс доллара подскочил выше 77 рублей впервые с апреля 2021 года.

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Комментарии (3)

261896911
Каждый зарабатывает как может
Otkating
Так и не понял - мы встали на колени или встали с колен?
mihagr76
Ура! Так победим! Крым наш! Можем повторить!)
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