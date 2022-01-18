Рысь в Ленобласти включила «фары» и промочила лапы

Нижне-Свирский заповедник в Ленинградской области продолжает свой сериал про лесных кошек. На этот раз героиня слегка подмочила... если не репутацию, то лапки.
Как сообщает 18 января заповедник в своём паблике «ВКонтакте», чёрно-белое «кино» фотоловушка, установленная на удалённом участке территории, записала в начале зимы.
«"Включив дальний свет", рысь осматривает место возможной переправы через лесную речку. Мир вокруг шумит ветром и хлопьями мокрого снега, с шорохом падающего на ветви, землю и корпус фотоловушки. Кажется, рысь совсем не замечает непогоды, а лишь оценивает варианты преодоления реки. Не решившись на прыжок в неизвестность, кошка в итоге выбирает безопасный путь — но для этого приходится намочить лапки. Ура, мокрая вода осталась позади! Ещё один лёгкий, грациозный прыжок вверх по склону — и рысь скрывается в чаще леса, оставив неуютную пойму реки под мокрым снегом», — рассказывают в заповеднике.
«Фонтанка» уже показывала предыдущие серии цикла, в том числе с котятами, бегущими за мамой, и про рысь, оставшуюся без обеда (пока). Весной зверь прошёлся по научному стационару в Гумбарицах, не обращая внимания на топящиеся печи и людей, моющихся в бане.