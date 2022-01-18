Рысь в Ленобласти включила «фары» и промочила лапы

Нижне-Свирский заповедник в Ленинградской области продолжает свой сериал про лесных кошек. На этот раз героиня слегка подмочила... если не репутацию, то лапки.



Как сообщает 18 января заповедник в своём паблике «ВКонтакте», чёрно-белое «кино» фотоловушка, установленная на удалённом участке территории, записала в начале зимы.

