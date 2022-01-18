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Nestle запитала все свои российские заводы от ветровых станций

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Швейцарская транснациональная корпорация Nestle перевела все свои производственные площадки в России на потребление электроэнергии из возобновляемых источников. Речь идет о ветровых электростанциях. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас у Nestle есть фабрики в шести российских регионах — Калужской, Вологодской, Владимирской, Самарской областях, Краснодарском и Пермском крае. Еще одну компания строит в Новосибирской области.

Одной из первых на «зеленую» электроэнергию перешла фабрика в Ворсино Калужской области. В 2020 году это позволило снизить уровень выбросов СО2 в атмосферу на 20,5 тыс. тонн в год. По предварительным оценкам Nestle, переход всех ее российских производств на ветровые станции позволит совокупно снизить выбросы CO2 в атмосферу более чем 80 тыс. тонн в год.

Корпорация планирует перевести на использование электроэнергии из возобновляемых источников все 800 своих производственных площадок, офисов и складских центров по всему миру к 2025 году. Она рассчитывает к 2030 году сократить выбросы вдвое, а к 2050-му — избавиться от них совсем.

В последнее время российскую власть все больше занимают вопросы перехода на «зеленую» энергетику. Как подсчитали в «Лукойле», плавными, эволюционными изменениями выполнить условия Парижского соглашения по климату по удержанию роста мировой температуры к концу века существенно ниже 2°С не получится.

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Комментарии (8)

266202861
Какие паиньки, экологию берегут. О том, что нестле использует пищевые добавки от абортивного материала, пиара нет.
SU LUX INN
это Называется "выбросить деньги на ветер"!
Dimitry Antonov
Вредители! Из-за их ветряков насмерть разбиваются о пропеллеры птички, а червячки вылезают из земли!
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