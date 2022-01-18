Nestle запитала все свои российские заводы от ветровых станций

Швейцарская транснациональная корпорация Nestle перевела все свои производственные площадки в России на потребление электроэнергии из возобновляемых источников. Речь идет о ветровых электростанциях. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе компании.



Сейчас у Nestle есть фабрики в шести российских регионах — Калужской, Вологодской, Владимирской, Самарской областях, Краснодарском и Пермском крае. Еще одну компания строит в Новосибирской области.

Одной из первых на «зеленую» электроэнергию перешла фабрика в Ворсино Калужской области. В 2020 году это позволило снизить уровень выбросов СО2 в атмосферу на 20,5 тыс. тонн в год. По предварительным оценкам Nestle, переход всех ее российских производств на ветровые станции позволит совокупно снизить выбросы CO2 в атмосферу более чем 80 тыс. тонн в год.