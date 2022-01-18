В Казахстане назвали дату полной отмены режима ЧП

Пресс-секретарь президента Казахстана заявил о прекращении действия режима ЧП со среды.



«С полуночи 19 января действие режима чрезвычайного положения прекращается в Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях», — написал 18 января в Facebook пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.



По его словам, ранее президент отменил режим ЧП в других областях. Комендантский час и другие ограничения также будут прекращены.



Уали резюмировал, что Казахстан возвращается к нормальной жизни.

