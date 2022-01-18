«Я честный человек, я честный бизнесмен». Совладельца «Рив Гош» Августа Мейера не выпустили из-под стражи

Петербургский горсуд 18 января рассмотрел апелляционную жалобу на меру пресечения для Августа Мейера, избранную Московским райсудом. Во время заседания бизнесмен успел пообщаться с дочерью и в очередной раз заявил о своей невиновности.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, у совладельца «Рив Гош» три новых защитника. Адвокат Азязов отведен постановлением следователя. Защита просила суд постановление о заключении под стражу отменить и направить дело на новое рассмотрение. Также адвокаты были согласны на домашний арест или залог до 30 млн рублей.
«Это все абсолютно предпринимательская история», — утверждали они. По их мнению, свидетели доверия не заслуживают, а все подозрение строится на анализе банкротного дела, в котором сказано, что Мейер — совладелец «Юлмарта», а значит, преступник. При этом было отмечено, что надежды на поиск убежища в США у бизнесмена нет, так как он отказался от гражданства США в пользу российского паспорта.
«Не найти такого человека в России больше», — высказался адвокат.
«Мейер — бывший помощник окружного прокурора Сан-Диего. Мне сложно объяснить ему, почему силовые структуры выполняют функции коллекторов в интересах больших компаний», — добавил он.
«I'm honest man. I'm honest businessman (Я честный человек. Я честный бизнесмен)», — закончил Мейер.
Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление районного суда без изменений.