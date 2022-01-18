«Я честный человек, я честный бизнесмен». Совладельца «Рив Гош» Августа Мейера не выпустили из-под стражи

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, у совладельца «Рив Гош» три новых защитника. Адвокат Азязов отведен постановлением следователя. Защита просила суд постановление о заключении под стражу отменить и направить дело на новое рассмотрение. Также адвокаты были согласны на домашний арест или залог до 30 млн рублей.

Петербургский горсуд 18 января рассмотрел апелляционную жалобу на меру пресечения для Августа Мейера, избранную Московским райсудом . Во время заседания бизнесмен успел пообщаться с дочерью и в очередной раз заявил о своей невиновности.

«Это все абсолютно предпринимательская история», — утверждали они. По их мнению, свидетели доверия не заслуживают, а все подозрение строится на анализе банкротного дела, в котором сказано, что Мейер — совладелец «Юлмарта», а значит, преступник. При этом было отмечено, что надежды на поиск убежища в США у бизнесмена нет, так как он отказался от гражданства США в пользу российского паспорта.



«Не найти такого человека в России больше», — высказался адвокат.



«Мейер — бывший помощник окружного прокурора Сан-Диего. Мне сложно объяснить ему, почему силовые структуры выполняют функции коллекторов в интересах больших компаний», — добавил он.



«I'm honest man. I'm honest businessman (Я честный человек. Я честный бизнесмен)», — закончил Мейер.



Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление районного суда без изменений.

