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«Я честный человек, я честный бизнесмен». Совладельца «Рив Гош» Августа Мейера не выпустили из-под стражи

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Петербургский горсуд 18 января рассмотрел апелляционную жалобу на меру пресечения для Августа Мейера, избранную Московским райсудом. Во время заседания бизнесмен успел пообщаться с дочерью и в очередной раз заявил о своей невиновности.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, у совладельца «Рив Гош» три новых защитника. Адвокат Азязов отведен постановлением следователя. Защита просила суд постановление о заключении под стражу отменить и направить дело на новое рассмотрение. Также адвокаты были согласны на домашний арест или залог до 30 млн рублей.

«Это все абсолютно предпринимательская история», — утверждали они. По их мнению, свидетели доверия не заслуживают, а все подозрение строится на анализе банкротного дела, в котором сказано, что Мейер — совладелец «Юлмарта», а значит, преступник. При этом было отмечено, что надежды на поиск убежища в США у бизнесмена нет, так как он отказался от гражданства США в пользу российского паспорта.

«Не найти такого человека в России больше», — высказался адвокат.

«Мейер — бывший помощник окружного прокурора Сан-Диего. Мне сложно объяснить ему, почему силовые структуры выполняют функции коллекторов в интересах больших компаний», — добавил он.

«I'm honest man. I'm honest businessman (Я честный человек. Я честный бизнесмен)», — закончил Мейер.

Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление районного суда без изменений.

Владелец «Рив Гош», экс-совладелец «Юлмарта» Август Мейер, а также его жена и деловой партнер Инна были задержаны накануне. Бизнесменов обвиняют в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, которые были получены на развитие бизнеса незадолго до краха компании «Юлмарт».

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Комментарии (6)

260559361
Ни один человек в цивилизованном мире не сможет понять логики российского суда, содержащего под стражей социально устроенного человека по обвинению в коммерческом преступлении. Он никого не убил, вопрос вины - открытый. дело расследуется несколько лет и не может быть направлено в суд, так как умысел на совершение преступления не установлен. Без признания вины это никогда не будет сделано. По логике следователей любой, кто взял кредит и не смог вернуть - преступник.
AlBerkut
Хм, бывший помощник прокурора...
Интересно, а в России он на какую зону поедет, для бывших сотрудников, или на обычную? 🤔
А, кажется я понял... На ментовской зоне решили английский изучать, и что им не хватает препода-носителя😉😂😂😂
263888341
“Не найти такого человека в России больше”, конечно. Незаменимый, порядочный и честный человек.
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