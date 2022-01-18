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Бывшего директора смольнинского подведа будут судить по делу о нелегальном доступе к гостайне

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело о незаконном получении и разглашении составляющих гостайну сведений. Среди фигурантов — недавний высокопоставленный сотрудник смольнинского блока по благоустройству.

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автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
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О поступлении дела с грифом «совершенно секретно» 18 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Обвинение по статье 283.1 УК получили трое: Иван Лапшин, Константин Козинцев и Михаил Самохин.

По данным «Фонтанки», фигурант дела Лапшин — экс-директор казенного учреждения «Центр комплексного благоустройства», подведомственного комблагу. ЦКБ он возглавлял с 2020 года и уволился в декабре 2021 года.

«Давайте без комментариев оставлю ваш вопрос», — предложил Иван Лапшин «Фонтанке» на просьбу подтвердить участие в уголовном деле о гостайне.

Лапшину 45 лет. Его жизнь — вереница ответственных должностей и путаных событий. До 2012 года он работал в ФСБ и таможне. Дослужился до начальника оперативного отдела по противодействию коррупции СЗТУ, после чего перешел под крыло известного криминального брокера Игоря Хавронова. Но они не сработались. Лапшин переметнулся к конкуренту Хавронова на контрабандной ниве — Борису Авакяну, бывшему замглавы петербургского Росреестра.

В 2016 году Лапшина задержали и впоследствии арестовали по делу о неуплате таможенных платежей, но через несколько месяцев отпустили. Авакян сбежал за границу.

После освобождения Лапшин устроился в Смольный. В 2019 году он стал заместителем директора Центра комплексного благоустройства, а на следующий год возглавил учреждение.

При расследовании «платежного» дела следователям на одном из обысков попалась флешка с биллингами и прослушкой чиновников, силовиков и бизнесменов. Эта информация хранилась в ФСБ, и, как считает следствие, Лапшин получил доступ к ней через сотрудницу контрразведки. Результаты прослушки, вероятно, помогали Борису Авакяну ориентироваться в расследовании и действовать на опережение, но не уберегли от задержания. В декабре 2021 года его нашли в Петербурге и этапировали в Москву.

Остальные фигуранты дела о нелегальном доступе к гостайне Константин Козинцев и Михаил Самохин — тоже бывшие таможенники, после увольнения работавшие на Авакяна.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

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Комментарии (4)

simak
Ну что же.. Кадры решают всё..
Dmitrius
Это просто праздник какой-то! У нашего чудо-губернатора оригинальный подбор сотрудников!
Greedleak
Из СИЗО в Смольный? А что, так можно было?
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