Бывшего директора смольнинского подведа будут судить по делу о нелегальном доступе к гостайне

«Давайте без комментариев оставлю ваш вопрос», — предложил Иван Лапшин «Фонтанке» на просьбу подтвердить участие в уголовном деле о гостайне.

По данным «Фонтанки», фигурант дела Лапшин — экс-директор казенного учреждения «Центр комплексного благоустройства», подведомственного комблагу. ЦКБ он возглавлял с 2020 года и уволился в декабре 2021 года.

Лапшину 45 лет. Его жизнь — вереница ответственных должностей и путаных событий. До 2012 года он работал в ФСБ и таможне. Дослужился до начальника оперативного отдела по противодействию коррупции СЗТУ, после чего перешел под крыло известного криминального брокера Игоря Хавронова. Но они не сработались. Лапшин переметнулся к конкуренту Хавронова на контрабандной ниве — Борису Авакяну, бывшему замглавы петербургского Росреестра.



В 2016 году Лапшина задержали и впоследствии арестовали по делу о неуплате таможенных платежей, но через несколько месяцев отпустили. Авакян сбежал за границу.



После освобождения Лапшин устроился в Смольный. В 2019 году он стал заместителем директора Центра комплексного благоустройства, а на следующий год возглавил учреждение.

При расследовании «платежного» дела следователям на одном из обысков попалась флешка с биллингами и прослушкой чиновников, силовиков и бизнесменов. Эта информация хранилась в ФСБ, и, как считает следствие, Лапшин получил доступ к ней через сотрудницу контрразведки. Результаты прослушки, вероятно, помогали Борису Авакяну ориентироваться в расследовании и действовать на опережение, но не уберегли от задержания. В декабре 2021 года его нашли в Петербурге и этапировали в Москву.

