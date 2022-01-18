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В Петербурге за сутки посадили на карантин больше 1 000 человек на фоне волны «омикрона»

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Число петербуржцев на карантине в связи с коронавирусом выросло за сутки почти на тысячу — с 1 795 человек до 2 935, следует из эпидемиологической справки Смольного от 18 января.

Резко увеличилось и количество амбулаторных пациентов — с 25 656 до 27 410 за один день. Еще 12 января их было всего 21 446. В стационарах тем временем заметного роста нет — лечатся 5 672 человека. Из них 594 находятся в реанимации, 330 подключены к ИВЛ, 173 размещены во временном госпитале «Ленэкспо», 379 — в пансионате «Заря». Еще 15 в обсервации в пансионате «Балтиец».

Губернатор Петербурга Александр Беглов уже пригрозил новыми ограничениями из-за вертикального взлета заболеваемости в городе. Пик «омикрона» ожидается к концу января.

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Комментарии (1)

тов
Дикая ложь. Волна насморка.

Губернатор пригрозил.

Его бы в мусоре со снегом закопать.

Вместе со всеми платными певцами пропаганды жижи.
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