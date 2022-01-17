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Губернатор Петербурга пригрозил новыми ограничениями из-за вертикального взлета заболеваемости

Губернатор Петербурга Александр Беглов драматично охарактеризовал ситуацию с «омикрон»-штаммом в городе. Рост заболеваемости будет вертикальным, считает он.

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«Эпидемическая ситуация в нашем городе осложняется. Идет устойчивый рост числа заболевших. Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости. От каждого человека сейчас зависит, достаточно ли будет принятых мер или придется вводить новые ограничения», — цитирует 17 января пресс-служба Смольного Александра Беглова.

В Петербурге несколько дней обновляются рекорды заболеваемости за все время пандемии.

«Омикрон» продолжает грузить поликлиники, а в рост пошли и «красные зоны».

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Комментарии (50)

Лавров2020
Если вы 2 года что-то делаете, а результата не было и нет... нужно еще упорнее делать то, что не приносит результат. Это же очевидно!
262224921
Ооо да! Можно отстраненных от работы допустить на несколько часов к работе и потом снова отстранить.
А мне новая песня Шнура понравилась.
Vasya11
Качели сломались? Начался гон по вертикали?
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