Губернатор Петербурга пригрозил новыми ограничениями из-за вертикального взлета заболеваемости

«Эпидемическая ситуация в нашем городе осложняется. Идет устойчивый рост числа заболевших. Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости. От каждого человека сейчас зависит, достаточно ли будет принятых мер или придется вводить новые ограничения», — цитирует 17 января пресс-служба Смольного Александра Беглова.



В Петербурге несколько дней обновляются рекорды заболеваемости за все время пандемии.



«Омикрон» продолжает грузить поликлиники, а в рост пошли и «красные зоны».

