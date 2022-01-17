«Омикрон» продолжает грузить поликлиники в Петербурге: в рост пошли и «красные зоны»

Как говорится в опубликованной 17 января эпидемиологической справке, амбулаторно лечатся 25 656 человек. Днем ранее говорилось о 25 267 петербуржцах. 15 января их было 24 818, 14 января — 23 337, 13 января — 22 243, 12 января — 21 446. На лечении в стационарах 5 628 пациентов. За день до этого было 5 530.



Из общего числа госпитализированных 608 находятся в реанимации, 358 подключено к ИВЛ, 171 во временном госпитале в «Ленэкспо», а 394 в пансионате «Заря». Еще 15 человек в обсервации в пансионате «Балтиец». А 1 795 просто на карантине.

