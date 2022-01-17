Власти Петербурга рассказали, когда ждать пика «омикрона»

«У нас первый пациент был в середине декабря. Середина января–конец января — это тот пик, до максимального распространения «омикрона», который нас ждет. Об этом свидетельствует та статистика, за которой мы следим. Если говорить о сравнении второй недели и первой недели этого года, то по госпитализации мы увеличились всего на 7,5%, а по количеству тех людей, у кого установлен диагноз COVID-19, увеличение в 2–3 раза. С 9,5 до 23 тысяч. И это достаточно большой подъем», — рассказал Сарана в прямом эфире канала «Санкт-Петербург» 17 января.

