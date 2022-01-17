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Власти Петербурга рассказали, когда ждать пика «омикрона»

Число заболевших коронавирусом в Петербурге увеличивается в разы и скоро стоит ожидать пика новой волны, считает первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. На захват страны нужен месяц-полтора, по опыту западных стран.

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«У нас первый пациент был в середине декабря. Середина января–конец января — это тот пик, до максимального распространения «омикрона», который нас ждет. Об этом свидетельствует та статистика, за которой мы следим. Если говорить о сравнении второй недели и первой недели этого года, то по госпитализации мы увеличились всего на 7,5%, а по количеству тех людей, у кого установлен диагноз COVID-19, увеличение в 2–3 раза. С 9,5 до 23 тысяч. И это достаточно большой подъем», — рассказал Сарана в прямом эфире канала «Санкт-Петербург» 17 января.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что уже поручил правительству города подготовить возможные ограничения на случай ухудшения ситуации со штаммом коронавируса «омикрон».

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Комментарии (8)

Иван 2пырьев
Пик будет когда тесты, выделяемые на сутки кончатся.
Артист ритуальных услуг
Сразу, как растает "Пик "Беглова", да? :)
Slava_Rossii
Пик из двух заболевших омикроном?)))
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