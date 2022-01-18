Глава СВР Нарышкин: На Украине происходит террор, сравнимый с гитлеровской оккупацией

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сравнил ситуацию на Украине с временами гитлеровской оккупации. Об этом он заявил 18 января на открытии выставки «Нарушения прав человека на Украине (2017–2020)», которая проходит в Москве.
«После кровавого государственного переворота 2014 года украинской элитой, верхушкой и националистами была развязана настоящая гражданская война, и вот уже в течение семи лет в Донбассе гибнут мирные люди. А те, кто убивает, и те, кто отдает приказы убивать, вдохновляется образом Украины как анти-России», — сказал Нарышкин (цитата по РИА Новости).
По словам директора СВР, его не покидает ощущение, что «какая-то машина времени переносит нас в самые страшные годы гитлеровской оккупации, когда на оккупированных советских территориях, в том числе на территории советской Украины, многими тысячами уничтожались мирные граждане, жители этих территорий страдали от угнетения со стороны фашистских карателей и их пособников».
При этом он отметил, что Москва максимально заинтересована в добрососедских отношениях с Киевом, «которые только возможны между двумя частями одного народа».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американские власти распространяют дезинформацию о якобы подготовке Россией провокации на Украине. Так он прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон подготовил 18 сценариев на случай «вторжения» России на Украину.