Глава СВР Нарышкин: На Украине происходит террор, сравнимый с гитлеровской оккупацией

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сравнил ситуацию на Украине с временами гитлеровской оккупации. Об этом он заявил 18 января на открытии выставки «Нарушения прав человека на Украине (2017–2020)», которая проходит в Москве.



«После кровавого государственного переворота 2014 года украинской элитой, верхушкой и националистами была развязана настоящая гражданская война, и вот уже в течение семи лет в Донбассе гибнут мирные люди. А те, кто убивает, и те, кто отдает приказы убивать, вдохновляется образом Украины как анти-России», — сказал Нарышкин (цитата по РИА Новости).

