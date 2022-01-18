FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -1
76.04р86.86р
Кому жаловаться на гололёдКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Глава СВР Нарышкин: На Украине происходит террор, сравнимый с гитлеровской оккупацией

50
Печать

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сравнил ситуацию на Украине с временами гитлеровской оккупации. Об этом он заявил 18 января на открытии выставки «Нарушения прав человека на Украине (2017–2020)», которая проходит в Москве.

«После кровавого государственного переворота 2014 года украинской элитой, верхушкой и националистами была развязана настоящая гражданская война, и вот уже в течение семи лет в Донбассе гибнут мирные люди. А те, кто убивает, и те, кто отдает приказы убивать, вдохновляется образом Украины как анти-России», — сказал Нарышкин (цитата по РИА Новости).

По словам директора СВР, его не покидает ощущение, что «какая-то машина времени переносит нас в самые страшные годы гитлеровской оккупации, когда на оккупированных советских территориях, в том числе на территории советской Украины, многими тысячами уничтожались мирные граждане, жители этих территорий страдали от угнетения со стороны фашистских карателей и их пособников».

При этом он отметил, что Москва максимально заинтересована в добрососедских отношениях с Киевом, «которые только возможны между двумя частями одного народа».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американские власти распространяют дезинформацию о якобы подготовке Россией провокации на Украине. Так он прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон подготовил 18 сценариев на случай «вторжения» России на Украину.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (50)

ЧижПыж
Неужели у них разнарядка на идиотизм?
Одна закомплексованная шмакодявка всех хочет замазать.
Виталий Кувшинов
Уж лучше бы молчал
ahma
Реакционная, алчная плутократия, в 1918 году с помощью войск иностранных империалистов потопившая в море крови демократическую свободу финляндского трудового народа, превратила нашу родину в белогвардейский ад для трудящихся. Продав интересы самостоятельности страны, плутократические заправилы Финляндии, совместно со всякими империалистическими врагами финляндского и советского народов, беспрестанно стряпали планы антисоветских военных провокаций и, наконец, ввергли нашу страну в горнило войны против социалистического Советского Союза - великого друга финляндского народа.

В этой критической обстановке широкие массы финляндского трудового народа, которые всегда хотелиихотятжитьвмире с народами страны Советов, считают своим элементарным правом и своей священной обязанностью взять судьбу родины в свои надежные руки. (c)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний